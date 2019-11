Como era previsível, "Frozen II: O Reino do Gelo" chegou às salas de cinema e "Joker" deixou de ser, ao fim de sete semanas, o filme preferido dos portugueses.

Foram 138.130 espectadores que viram a animação da Disney na primeira semana de exibição, mas o filme com Joaquin Phoenix continua a encher salas e também subiu algumas posições no ranking do Instituto do Cinema e Audiovisual com os filmes mais vistos em Portugal desde 2004.

Com mais 28.614 bilhetes vendidos e 857.955 em oito semanas, "Joker" instalou-se confortavelmente em quarto lugar, ultrapassando "Velocidade Furiosa 7" (832.936) e "Mamma Mia!" (851.681).

Com o decréscimo de espectadores de semana para semana a continuar a ser inferior ao normal e as prováveis nomeações para vários prémios de cinema, o filme sobre o comediante fracassado que se tornará um dos maiores vilões da história da banda desenhada pode ambicionar chegar ao terceiro lugar, ocupado pela animação "Mínimos", com 939.693 espectadores em 2015.

A lista dos mais vistos em Portugal é liderada pela nova versão de "O Rei Leão", com 1.279.974 espectadores, que destronou este verão "Avatar", com 1.207.749.

