Com 12 nomeações, "Mank", o filme de David Fincher para a Netflix sobre os bastidores do clássico "O Mundo a Seus Pés" (1941) lidera as nomeações à 26.ª edição dos Critics Choice Awards.

Com 10 nomeações, destaca-se ainda claramente "Minari" (do estúdio independente A24, o mesmo do oscarizado "Moonlight"), o filme sobre uma família coreana que procura reiniciar a vida numa quinta do estado do Arkansas, a subir nas apostas dos analistas nas últimas semanas.

Com oito e sete respetivamente, estão "Ma Rainey: A Mãe do Blues" (Netflix) e "Notícias do Mundo" (um western com Tom Hanks do estúdio Universal distribuído fora dos EUA pela Netflix).

Os Critics’ Choice Awards são atribuídos pela Critics Choice Association (antes conhecida por Broadcast Film Critics Association), organização de críticos de cinema de Estados Unidos e Canadá. São considerados um bom prognosticador do que acontecerá nos Óscares, o que é facilitado pelo facto das categorias principais terem mais do que cinco nomeados.

Uma tendência que se volta a repetir na temporada que culminará na entrega das estatuetas douradas a 25 de abril é o favoritismo de Chadwick Boseman, falecido em agosto de 2020, vítima de cancro aos 43 anos, que recebeu quatro nomeações a título póstumo: duas individuais por “Ma Rainey" e "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas", e duas coletivas pelo elenco dos respetivos filmes.

Sem surpresa, a lista dos nomeados deste ano reflete o impacto da pandemia na indústria do cinema, com a presença de filmes das plataformas de streaming e os restantes praticamente desconhecidos do grande público por causa dos cinemas estarem fechados: as produções da Netflix conseguiram 46 nomeações (já tinha acontecido o mesmo nas nomeações de televisão, conhecidas a 18 de janeiro, onde a plataforma somou 26, seguida pela HBO com 22).

Além de "Mank", "Minari", "Ma Rainey" e "Notícias do Mundo", repetem-se na corrida a Melhor Filme títulos que foram nomeados recentemente para os Globos de Ouro e o Sindicato dos Atores Americanos: "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas" e "Os 7 de Chicago" (Netflix), "Uma Noite em Miami" e "Sound of Metal" (Amazon), "Nomeadland - Sobreviver na América" (Searchlight Pictures) e "Uma Miúda com Potencial" (Focus Features).

Nos oito na corrida para Melhor Ator recuperam-se Ben Affleck ("O Caminho de Volta"), Tom Hanks ("Notícias do Mundo") e Delroy Lindo ("Da 5 Bloods"), ausentes das nomeações para outros prémios, que se juntam aos habituais Chadwick Boseman (“Ma Rainey"), Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Anthony Hopkins ("O Pai"), Gary Oldman ("Mank") e Steven Yeun ("Minari").

Para Melhor Atriz, Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday"), Sidney Flanigan ("Never Rarely Sometimes Always") e Zendaya ("Malcolm & Marie"), intrometem-se no grupo formado por Viola Davis ("Ma Rainey"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland") e Carey Mulligan ("Uma Miúda com Potencial").

Nos secundários, Paul Raci ("Sound of Metal") entre finalmente na corrida ao lado de Chadwick Boseman ("Da 5 Bloods"), Sacha Baron Cohen ("Os 7 de Chicago"), Daniel Kaluuya ("Judas e o Messias Negro"), Bill Murray ("On the Rocks") e Leslie Odom, Jr. ("Uma Noite em Miami").

Para Atriz Secundária, a maior novidade é finalmente o destaque para a veterana Ellen Burstyn ("Pieces of a Woman"), que se junta às habituais Maria Bakalova ("Borat, O Filme Seguinte"), Glenn Close ("Lamento de uma América em Ruínas"), Olivia Colman ("O Pai"), Amanda Seyfried ("Mank") e Youn Yuh-Jung ("Minari").

A cerimónia dos Critics Choice Awards será a 7 de março, num evento híbrido por exigências da pandemia cujos detalhes ainda não estão completamente fechados.

AS PRINCIPAIS NOMEAÇÕES

(lista completa aqui)

CINEMA

FILME: "Da 5 Bloods - Irmãos de Armas", "Mank", “Ma Rainey: A Mãe do Blues”, "Minari", "Uma Miúda com Potencial", "Uma Noite em Miami", "Nomeadland - Sobreviver na América", "Notícias do Mundo", "Os 7 de Chicago", "Sound of Metal";

ATOR: Ben Affleck ("O Caminho de Volta"), Riz Ahmed ("Sound of Metal"), Chadwick Boseman (“Ma Rainey"), Tom Hanks ("Notícias do Mundo"), Anthony Hopkins ("O Pai"), Delroy Lindo ("Da 5 Bloods"), Gary Oldman ("Mank") e Steven Yeun ("Minari");

ATRIZ: Andra Day ("The United States vs. Billie Holiday"), Viola Davis ("Ma Rainey"), Sidney Flanigan ("Never Rarely Sometimes Always"), Vanessa Kirby ("Pieces of a Woman"), Frances McDormand ("Nomadland"), Carey Mulligan ("Uma Miúda com Potencial") e e Zendaya ("Malcolm & Marie");

ATOR SECUNDÁRIO: Chadwick Boseman ("Da 5 Bloods"), Sacha Baron Cohen ("Os 7 de Chicago"), Daniel Kaluuya ("Judas e o Messias Negro"), Bill Murray ("On the Rocks"), Leslie Odom, Jr. ("Uma Noite em Miami") e Paul Raci ("Sound of Metal");

ATRIZ SECUNDÁRIA: Maria Bakalova ("Borat, O Filme Seguinte"), Ellen Burstyn ("Pieces of a Woman"), Glenn Close ("Lamento de uma América em Ruínas"), Olivia Colman ("O Pai"), Amanda Seyfried ("Mank") e Youn Yuh-Jung ("Minari");

JOVEM ATOR/ATRIZ: Ryder Allen ("Palmer"), Ibrahima Gueye ("Uma Vida à Sua Frente”), Alan Kim ("Minari"), Talia Ryder ("Never Rarely Sometimes Always"), Caoilinn Springall ("O Céu da Meia Noite") e Helena Zengel (Notícias do Mundo");

ELENCO: "Da 5 Bloods"; "Judas e o Messias Negro", "Ma Rainey’s", "Minari", "Uma Noite em Miami" e "Os 7 de Chicago";

REALIZAÇÃO: Lee Isaac Chung ("Minari"), Emerald Fennell ("Uma Miúda com Potencial"), David Fincher ("Mank"), Spike Lee ("Da 5 Bloods"), Regina King ("Uma Noite em Miami"), Aaron Sorkin ("Os 7 de Chicago") e Chloé Zhao ("Nomadland");

ARGUMENTO ORIGINAL: "Minari", "Uma Miúda do Potencial"; "Mank", "Never Rarely Sometimes Always", "Os 7 de Chicago" e "Sound of Metal";

ARGUMENTO ADAPTADO: "Notícias do Mundo", "O Pai", Uma Noite em Miami", "First Cow", "Ma Rainey’s" e "Nomadland";

FILME ESTRANGEIRO: "Another Round" (Dinamarca), "Collective" (Roménia), "La Llorona" (Guatemala); ""Uma Vida à Sua Frente” (Itália), "Minari" (EUA, falado em coreano e inglês) e "Deux" (França);

COMÉDIA: "Borat, O Filme Seguinte", "The Forty-Year-Old Version", "O Rei de Staten Island", "On the Rocks", "Palm Springs" e "The Prom".