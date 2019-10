Há três anos, Margot Robbie dominou as atenções em "Esquadrão Suicida" e a sua personagem vai ser a protagonista de "Birds of Prey (e a Fantabulástica Emancipação de uma Harley Quinn)" (é mesmo este o título completo).

O excêntrico primeiro trailer divulgado esta terça-feira (1) mostra Harley Quinn separada do Joker (Jared Leto), mas a emancipação também passa por outras vilãs da DC Comics: Huntress / Caçadora (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary / Canário Negro (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) e Cassandra Cain (Ella Jay Basco).

Numa cidade de Gotham sem a proteção do Batman, serão elas a enfrentar do senhor do crime Máscara Negra (Ewan McGregor).

"Birds of Prey" é realizado por Cathy Yan e será o primeiro filme para adultos no Universo Estendido DC ("Joker" partilha a classificação, mas é um filme à parte). Por isso, também teve um orçamento muito mais baixo do que o que foi reservado por exemplo para "Mulher-Maravilha", "Liga da Justiça" ou "Aquaman".

A estreia está marcada para 6 de fevereiro de 2020.