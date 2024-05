John Malkovich juntou-se ao Universo Cinematográfico Marvel.

Seguindo o exemplo de tantos veteranos de prestígio do cinema, TV e teatro,, o ator de 70 anos, nomeado duas vezes para os Óscares e com quase 100 filmes, vai fazer parte do novo "Quartento Fantástico", confirmou o Deadline.

A sua personagem não é conhecida, tal como acontece com outro ator que se juntou recentemente, Paul Walter Hauser ("O Caso de Richard Jewell", "Black Bird"), mas com a rodagem marcada para arrancar em agosto em Londres, já se sabe quem vai ser Galactus, a entidade cósmica que consome planetas com vida para sobreviver e é o grande vilão que terá pela frente aquela que é conhecida como a 'Primeira Família da Marvel'.

Segundo a The Hollywood Porter, o eleito é Ralph Ineson, um veterano britânico que se tornou conhecido pela versão britânica da série "O Escritório". Na carreira destacam-se os três últimos capítulos da saga "Harry Potter", o filme "A Bruxa" e as séries "A Guerra dos Tronos" e "Chernobyl".

Ralph Ineson como Dagmer Cleftjaw em "A Guerra dos Tronos"

O "Quartento Fanástico" junta Pedro Pascal ("A Guerra dos Tronos", "Narcos", "The Mandalorian" e "The Last of Us") como Reed Richards, Vanessa Kirby ("The Crown", "Missão Impossível") como Susan Storm, Ebon Moss-Bachrach (o "Richie" Jerimovich da série "The Bear") como Ben Grimm e Joseph Quinn (a revelação da quarta temporada da série "Stranger Things" como o jovem "metaleiro" rebelde Eddie Munson) como Johnny Storm.

Julia Garner ("Ozark", "Inventing Anna") será Shalla-Bal, uma versão do Surfista Prateado.

Já existiram outros "Quarteto Fantástico" no cinema que não ficaram para a história: dois filmes de 2005 e 2007 com Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans e Michael Chiklis, e outro de 2015 com Miles Teller, Michael B. Jordan, Kate Mara e Jamie Bell.

Realizado por Matt Shakman (série "WandaVision"), o primeiro "Quarteto Fantástico" do Universo Cinematográfico Marvel fará parte da fase seis e chega aos cinemas a 25 de julho de 2025.