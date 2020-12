A Marvel terá começado a preparar contratos mais flexíveis com as suas estrelas para a eventualidade de algum filme ser lançado no Disney+ sem passar pelos cinemas por causa pandemia ou outros motivos.

Segundo o The Wrap, a nova linguagem dos contratos fará com que os atores mais importantes, realizadores, argumentistas e produtores, recebam uma "compensação ajustada" conforme o filme estreie nos cinemas ou seja lançado na plataforma de streaming.

Habitualmente, os estúdios de Hollywood têm alíneas nos contratos sobre bónus para os principais artistas baseados nas receitas de bilheteira, que podem ser bastante substanciais no caso do Universo Cinematográfico Marvel.

Segundo a fonte do The Wrap, os novos termos do contrato afetam apenas os filmes que serão feitos a partir de agora, começando com "Black Panther 2", cuja rodagem deve começar em junho de 2021.

Não está esclarecido se os novos contratos também serão aplicados aos projetos da Disney fora da Marvel ou se estão a ser renegociados os de filmes que estão prontos, como "Viúva Negra", que deveria ter estreado no final de abril nos cinemas e foi adiado por causa da pandemia para novembro e depois maio de 2021.

No entanto, uma fonte diz que a Marvel estaria a procurar fazer acordos paralelos com as estrelas dos filmes que já estão terminados.

No próximo ano, o plano de estreias envolve ainda "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (julho), "Eternals" (novembro) e, em ligação com a Sony, o terceiro "Homem-Aranha" (dezembro).

Apesar das atualizações dos contratos, pessoas ligadas à Marvel têm deixado indicações claras de que a preferência de todos os envolvidos é que os filmes sejam lançados exclusivamente nos cinemas, já que essa opção tradicional é a mais lucrativa tanto para o estúdio como para os principais talentos envolvidos.

A saga é a mais lucrativa da história do cinema, com receitas de 22,6 mil milhões de dólares.