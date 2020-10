"After" (2019) e "After - Depois da Verdade" (2020) foram grandes sucessos de bilheteira, principalmente na Europa, mas os dois filmes que faltam da saga vão ter grandes desfalques entre os atores.

O mais importante vai "desfazer" o triângulo amoroso do segundo filme inspirado nos livros de Anna Todd: Josephine Langford e Hero Fiennes Tiffin vão continuar a ser os protagonistas do sensual romance Tessa Young e Hardin Scott, mas Dylan Sprouse anunciou que não voltará como Trevor.

Recorde a entrevista do SAPO Mag ao protagonistas de "After - Depois da Verdade"

"Agradecendo todo o amor e apoio dos fãs americanos de 'After' para o Trevor. Embora não vá gravar os últimos filmes da série espero que gostem da sua representação e continue a apoiar as histórias e Hessa [o nome pelo qual é conhecido a relação conturbada de Hardin e Tessa]. Diverti-me imenso a fazer isto com o incrível elenco e a equipa e estou contente pelo povo americano poder agora vê-lo por streaming através das suas 'boxes'. Obrigado!", escreveu nas redes sociais.

Embora o ator não revela o que aconteceu, pode estar relacionado com a decisão de avançar com a produção em simultâneo das duas sequelas que faltam, "After We Fell" e "After Ever Happy", e a transferência da rodagem para a Europa de Leste, que tem menos casos de infeção do que Atlanta, nos EUA, onde foram feitos os filmes anteriores.

Essas foram as razões para o elenco já ter sofrido outras baixas antes de Dylan Sprouse: as redes sociais da saga anunciaram que Mira Sorvino (a vencedora do Óscar por "Poderosa Afrodite", Stephen Moyer ("Sangue Fresco"), Chance Perdomo ("As Arrepiantes Aventuras de Sabrina") e Arielle Kebbel ("Diários do Vampiro") iriam substituir respetivamente Selma Blair (Carol), Charlie Weber (Christian Vance), Shane Paul McGhie (Landon) e Candice King (Kimberly).

Carter Jenkins também foi anunciado como novidade, no papel de Robert, como um possível novo namorado para Tessa.