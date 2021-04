Noah Centineo desistiu de ser He-Man/Príncipe Adam na grande produção de "Masters of the Universe" que está a ser preparada pela Sony e a Mattel Films.

Sem indicar qual a razão, um porta-voz do ator confirmou que o ator já não faz parte do projeto a que se tinha juntado nos primeiros meses de 2019.

Para Noah Centineo, o próximo filme será "Black Adam" ao lado de Dwayne Johnson, mais um degrau importante na ascensão em Hollywood, após se ter tornado uma sensação graças às comédias românticas da Netflix "To All The Boys I’ve Loved Before", "Sierra Burgess Is a Loser" e "The Perfect Date".

"Masters of the Universe" será realizado pelos irmãos Aaron e Adam Nee, uma dupla que fez uma elogiada comédia à volta de crimes intitulada "Band of Robbers" (2015), mas após perder o seu protagonista, o projeto continuará a marcar passo em Hollywood.

A saga começou por ser uma linha de brinquedos que de grande sucesso na década de 1980, e originou posteriormente a série de animação "He-Man".

A história mostra como o Príncipe Adam, herdeiro do trono no planeta Eternia, se transforma no guerreiro He-Man e com a ajuda de aliados, enfrenta o seu arqui-inimigo Skeletor.

Gary Goddard fez uma primeira tentativa de adaptação para o cinema em 1987, com Dolph Lundgren e Courtney Cox como principais figuras.