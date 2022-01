Kyle Allen vai ser o novo He-Man/Príncipe Adam na grande produção de "Masters of the Universe" que está a ser preparada pela Mattel Films, mas que mudou de estúdio em Hollywood, passando da Sony para a Netflix.

Com 27 anos, o ator interpretou Balkan, um dos membros do gangue Jets, na premiada nova versão de "West Side Story", de Steven Spielberg, e também entrou na antologia "American Horror Story" em 2018 e nas três temporadas da série "The Path".

Noah Centineo tinha sido o primeiro escolhido para ser o protagonista no início de 2019, mas a notícia da sua desistência foi confirmada em abril do ano passado.

Ironicamente, o projeto "Masters of the Universe" mudou de estúdio para a Netflix, o estúdio que tornou Noah Centineo um nome conhecido. Por razões desconhecidas, a Sony desistiu do potencial filme que tentou desenvolver durante vários anos e apenas manterá apenas os direitos de distribuição para a China.

Com a rodagem prevista para arrancar este verão, como realizadores vão continuar os irmãos Aaron e Adam Nee, uma dupla que fez uma elogiada comédia à volta de crimes intitulada "Band of Robbers" (2015).

A saga começou por ser uma linha de brinquedos que de grande sucesso na década de 1980, e originou posteriormente a série de animação "He-Man".

A história mostra como o Príncipe Adam, herdeiro do trono no planeta Eternia, se transforma no guerreiro He-Man e com a ajuda de aliados, enfrenta o seu arqui-inimigo Skeletor.

Gary Goddard fez uma primeira tentativa de adaptação para o cinema em 1987, com Dolph Lundgren e Courtney Cox como principais figuras.