A saga "Matrix", que representou uma pequena revolução para a ficção científica no cinema, regressa ao grande ecrã na próxima semana com o quarto filme do herói Neo.

Que é o mesmo que dizer que Keanu Reeves está de volta, aos 57 anos, ao papel que marcou um antes e depois na sua carreira.

O terceiro episódio da série, "Matrix Revolutions", chegou aos cinemas há 18 anos, mas no universo "Matrix" tudo é possível.

As expectativas são muito elevadas entre os fãs, que transformaram a série num dos grandes sucessos do cinema dos anos 2000. Os três primeiros filmes arrecadaram quase 1,6 mil milhões de dólares.

A nova aventura, "Matrix Resurrections", tem apenas uma realizadora, Lana Wachowski. A sua irmã Lilly optou por não participar na produção.

Quase tudo que diz respeito a "Matrix" rompeu moldes na época do lançamento do primeiro filme, em 1999. Na época, os Wachowski eram dois irmãos, que anos depois mudaram de sexo.

"Matrix" causou grande sensação no cinema ao introduzir noções como o metaverso, ou pelos seus efeitos especiais, que conseguiram "desacelerar" o tempo ao redor dos personagens.

A saga foi uma mistura ousada de mitos eternos, como o do herói predestinado a salvar a humanidade, com teorias inéditas, como a de uma realidade inexistente, composta por códigos de computador infinitos.

"Bullet time"

A sequência de Neo no topo de um arranha-céus, lutando contra os vilões, inclinado de forma inverossímil enquanto as balas passam lentamente próximas ao seu corpo, é uma das mais famosas do primeiro "Matrix" - uma proeza visual imitada em várias megaproduções.

A câmara movimentava-se livremente ao redor dos personagens imóveis, um efeito especial conhecido como "bullet time", recorda Dominique Vidal, da empresa francesa de efeitos especiais Buf, que trabalhou em três dos quatro filmes da saga.

Em "Matrix", a ideia foi aplicar a nova técnica às cenas de combate, o que exigiu muitos recursos, pois a mesma cena precisava ser filmada simultaneamente, a partir de dezenas de pontos de vista diferentes.

"Matrix" também introduziu uma teoria de ficção científica que, com o passar dos anos, ganhou ramificações inesperadas: a ideia de que a realidade que nos cerca é simulada, um código de computador que é criado e recriado de forma incessante, com infinitos milhões de letras e números que apenas alguns "escolhidos" são capazes de ver.

Metaverso

Matrix (1999)

"Matrix" narrava a história de um grupo de rebeldes que lutam contra a matriz, controlada por Inteligência Artificial, para libertar os seres humanos.

Entretanto, este novo capítulo de 2021 mostra Neo como um criador de jogos na Califórnia. O seu passado parece enterrado, exceto por alguns pesadelos repetitivos.

Ao lado de Keanu Reeves também está de volta a sua parceira nos três primeiros filmes, Trinity, interpretada por Carrie-Anne Moss.

Alguns fãs consideram que "Matrix" previu o século XXI, por exemplo, ao descrever o controle das relações sociais por gigantes como o Facebook. E há algumas semanas, a rede social de Mark Zuckerberg anunciou uma alteração para o Metaverso, um universo virtual para o qual espera arrastar milhões de clientes...

Ainda com Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra Jonas, Christina Ricci, Telma Hopkins, Eréndira Ibarra, Toby Onwumere, Max Riemelt, Brian J. Smith e Jada Pinkett Smith, resta esperar por 22 de dezembro para descobrir o que anuncia o novo filme...

VEJA O TRAILER DE "MATRIX RESSURECTIONS".