Will Smith rejeitou "Matrix" e, sem exagero, a decisão continua a ser uma das mais lendárias da história de Hollywood.

Em fevereiro, Will Smith lançou um vídeo reconhecendo que, olhando para trás, a decisão foi péssima, mas dava uma justificação muito racional: os então irmãos Andy e Larry Wachowski não souberam explicar bem as ideias que tinham para o seu projeto revolucionários.

E ainda garantiu que fez um favor a toda a gente.

Keanu Reeves ficou com papel de Neo e tirou o jackpot, relançando a carreira e garantido a imortalidade no cinema, além de, claro, rechear a conta bancária com as sequelas.

Já Will Smith foi fazer "Wild Wild West", um "western" futurista que se tornou um dos grandes fracassos da carreira.

Claramente, o assunto ainda mexe com a famosa estrela, que partilhou nas redes sociais uma paródia de um fã que dá uma "ideia" do que seria o seu Neo. E ainda deixou um desafio aos fãs: "Agora imaginem o Keanu no 'Wild Wild West'".