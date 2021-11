Matt Damon e Robert Downey Jr. são as novidades no elenco de "Oppenheimer", o próximo filme de Christopher Nolan sobre J. Robert Oppenheimer, um dos "pais" da bomba atómica, que será interpretado pelo ator irlandês Cillian Murphy.

Vários meios da meios da imprensa especializada norte-americana avançaram que que ainda estão a decorrer as negociações, mas o The Hollywood Reporter (THR) dá como confirmada a participação dos dois atores, assim como de Emily Blunt (cujo envolvimento começou a ser conhecido há duas semanas).

Fontes do THR dizem que Emily Blunt interpretará a esposa do cientista, Katherine “Kitty” Oppenheimer, e Matt Damon o Leslie Groves, o oficial do exército e diretor do Projeto Manhattan, que criou a bomba atómica. No caso do ator, será o segundo filme com Nolan após "Interstellar" (2014).

Já Robert Downey Jr. terá um papel mais controverso: Lewis Strauss, uma figura proeminente no desenvolvimento da energia nuclear e das armas nucleares que manteve uma relação antagónica com Robert Oppenheimer e é muitas vezes considerado um vilão na história dos EUA pela participação ativa no processo que levou à sua destituição da presidência da Comissão para a Energia Atómica em 1954, durante a caça às bruxas do senador Joseph McCarthy contra alegados simpatizantes do Partido Comunista.

O argumento escrito pelo realizador é descrito como um "thriller" sobre o paradoxo de um homem enigmático que tem de arriscar destruir o mundo para o salvar.

A rodagem de "Oppenheimer" deverá começar no primeiro trimestre de 2022 com um orçamento de 100 milhões de dólares, mais baixo do que é habitual no cinema de Nolan mas muito acima do que os estúdios costumam investir neste tipo de projetos.

A estreia (exclusiva) nos cinemas está anunciada para 21 de julho de 2023, uma data próxima de filmes anteriores do cineasta.