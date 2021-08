Matt Damon revelou os cinco filmes que indicaria a um cinéfilo como aqueles que "melhor definem a sua carreira como ator".

Desafiado para indicar quatro no fim de uma participação recente no popular programa do YouTube First We Feast, o ator começou pelo mais recente, "Stillwater", realizado por Tom McCarthy.

"Estou realmente feliz com esse", respondeu, referindo-se ao filme, comprado para Portugal mas ainda sem data de estreia, sobre um pai que viaja de Oklahoma, nos EUA, para Marselha, na França, para ajudar a sua filha, que está detida por um crime que diz não ter cometido.

Stillwater

Focando-se mesmo nas suas "interpretações preferidas", Matt Damon deixou de fora a saga "Jason Bourne" e "Ocean´s Eleven", e títulos como "O Resgate do Soldado Ryan", "Contágio", "Indomável", "Perdidos em Marte" ou "Le Mans '66: O Duelo".

Incontornável para a lista ("sem dúvida", nas suas palavras) é "O Bom Rebelde" (1997), de Gus Van Sant, que fez dele e Ben Affleck estrelas de cinema e lhes valeu o Óscar pelo Argumento Original.

O Bom Rebelde (1997)

Os outros filmes para a lista foram "O Delator!", de Steven Soderbergh (2009) ("adoro") e "Coragem Debaixo de Fogo" (1996), de Edward Zwick ("foi um papel secundário, mas de certa forma fez muito por mim").

Sem explicar, Matt Damon acabou por acrescentar um quinto filme, "O Talentoso Mr. Ripley", de Anthony Minghella (1999).