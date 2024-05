Sete anos depois do #MeToo, o Festival de Cinema de Cannes anunciou que “tomará a decisão certa caso a caso” se uma personalidade presente na Croisette for acusada de agressão sexual.

Se uma personalidade do cinema presente no Festival de Cinema de Cannes, que começa terça-feira, 14 de maio, fosse acusada de agressão sexual, "iríamos certificar-nos que tomaríamos a decisão certa caso a caso (...) mas também debater o [seu] trabalho”, disse a sua presidente à Paris Match na quinta-feira.

“Estamos extremamente atentos ao que se passa hoje, acompanhamos de perto a situação”, garantiu Iris Knobloch em entrevista à revista semanário, enquanto as redes sociais, onde circula uma lista de personalidades importantes, e os meios de comunicação fervilham de rumores de acusações durante o Festival, que terminará no dia 25 de maio.

"Fazer ressoar estes testemunhos"

Judith Godrèche

Sete anos passados do início do #MeToo, o assunto continua na cabeça de todos, nos EUA, onde uma das condenações do antigo produtor Harvey Weinstein acaba de ser anulada, tal como em França, entre o julgamento do ator Gérard Depardieu, previsto para outubro, e o movimento pela liberdade de expressão relançado por Judith Godrèche.

A atriz, que acusa duas figuras do cinema de autor, os realizadores Benoît Jacquot e Jacques Doillon, de violação, apresentará em Cannes no dia 15 "Moi Aussi" ("Me Too"), uma curta-metragem de 17 minutos que dirigiu sobre o tema violência sexual. O Festival indicou em comunicado que pretende com esta exibição “fazer ressoar estes testemunhos”.

A presença das mulheres, um problema

Nesta entrevista, Iris Knobloch repete ainda que “a progressão da presença feminina” é uma das principais questões para Cannes, enquanto 4 dos 22 filmes em competição pela Palma de Ouro e 20% dos filmes da seleção oficial foram dirigidos por mulheres.

No entanto, ela não apoia o estabelecimento de quotas “de dois gumes”.

“Não devemos criar um sentimento de ilegitimidade para uma mulher”, defendeu.

A presidente do Festival de Cannes acrescenta que tem notado “um aumento muito claro na candidatura de projetos de realizadoras (...) Mas o Festival deve manter-se no seu papel e basear-se apenas na qualidade do filme”.