Após trazer "Top Gun" para a modernidade, Joseph Kosinski vai fazer o mesmo com "Miami Vice".

O realizador de "Top Gun: Maverick" é o escolhido para trazer a icónica série de TV dos anos 1980 para o público contemporâneo, nova reinvenção que faz parte da aposta de Hollywood em nostalgia e "propriedade intelectual" bem conhecida para chegar a diversos quadrantes do público em todo o mundo e assim conquistar as bilheteiras dos cinemas.

Segundo a revista "The Hollywood Reporter", Kosinski, que regressa aos cinemas no fim de junho com "F1", protagonizado por Brad Pitt, ambientado no mundo das corridas de Fórmula 1, vai ainda escrever a história com Dan Gilroy, ligado a filmes como "O Legado de Bourne" (2012) e “Nightcrawler - Repórter na Noite” (2014). A nova versão será produzida por Dylan Clark, ligado a “The Batman”.

Exibida entre 1984 e 1989 pela NBC, "Miami Vice" retratou o lado obscuro e violento da cidade dominada pelo crime que durante anos teve a fama de ser a porta de entrada de drogas ilícitas no território americano, mas com um toque exótico, colocando-a de volta no mapa como um destino para turistas que procuravam praias e vida noturna.

Ficou célebre como os seus protagonistas, os polícias infiltrados Sonny Crockett e Rico Tubbs, interpretados por Don Johnson e Philip Michael Thomas, vestiam fatos caros em tons pastel e conduziam Ferraris e lanchas.

Michael Mann, produtor da série, recuperou o conceito para um filme protagonizado por Jamie Foxx e Colin Farrell, que chegou aos cinemas em 2006. Foi uma desilusão comercial e os críticos de cinema também não foram fãs, mas tem conquistado mais reconhecimento com a passagem dos anos.