Parece que os rumores circulam por Hollywood há várias semanas, mas finalmente há sinais concretos sobre uma sequela do clássico "Heat - Cidade sob Pressão", o célebre "thriller" policial de 1995 que colocava frente a frente o ladrão Neil McCauley (Robert De Niro) e o tenente Vincent Hanna (Al Pacino), ao mesmo tempo que revelava o impacto das respetivas carreiras nas vidas pessoais.

Segundo o Deadline, o realizador Michael Mann está muito empenhado em que este projeto seja o seu próximo filme, agora que está na fase de pós-produção de "Ferrari", com Adam Driver, Penélope Cruz e Shailene Woodley, sobre Enzo Ferrari, o piloto que acabou por criar a marca de automóveis que tem o seu apelido e a equipa de Fórmula 1.

Nesse sentido, está dado um primeiro passo: estão a correr bem as negociações com o estúdio Warner Bros., que distribuiu o primeiro filme, para "financiar o desenvolvimento do projeto".

Em paralelo, as mesmas fontes avançam que Adam Driver tem falado com Mann sobre o papel do jovem Neil McCauley e é o único nome que está "firmemente associado" ao projeto, apesar dos rumores que circulam desde o início do ano sobre atores que podem regressar, como Al Pacino, ou as apostas para interpretar as versões mais jovens das personagens icónicas ou Ana de Armas para ser a namorada de McCauley.

Adam Driver

No centro do projeto está "Heat 2", o livro que Mann escreveu com Meg Gardiner e foi publicado em agosto de 2022: um elogiado "best-seller" que é tanto a prequela (no ano de 1988) como a sequela (em 1995 e 2000) dos acontecimentos do filme, um moderado sucesso comercial aclamado pela crítica e deixou uma importante marca para muitos realizadores e cinéfilos.

A história começa ainda em 1995, um dia a seguir ao fim do filme, com a tentativa de Chris Shiherlis (personagem de Val Kilmer), sobrevivente um grupo de criminosos liderados por McCauley, de escapar de Los Angeles e fugir de Vincent Hanna, "seguindo para os santuários secretos de sindicatos do crime rivais de Taiwan, as zonas de comércio livre na América do Sul para uma operação gigantesca de lavagem de dinheiro de um cartel de drogas no México e, eventualmente, para o Sudoeste Asiático".

Já a parte de 1988 decorre em Chicago e acompanha o passado e atividades ilegais das outras personagens que se tornaram icónicas em "Heat": além de McCauley e Shiherlis, Charlene (Ashley Judd), Nate (Jon Voight), Tejo (Danny Trejo) e Kelso (Tom Noonan), além de Vincent Hanna a perseguir um gangue bastante violento de invasores de casas, experiência que o marcou para se tornar um "caçador" de criminosos.