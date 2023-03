Michelle Rodriguez disse ao realizador James Cameron que "não pode" ressuscitar a sua personagem de "Avatar" nas sequelas.

A razão? Já aconteceu três vezes na sua carreira e mais uma seria um "exagero".

No filme de 2009, ela foi Trudy Chacon, uma piloto da marinha americana que sacrificava a sua vida na batalha que deu a vitória aos Na’vi contra os humanos que queriam controlar Pandora.

Ao contrário de Sigourney Weaver e Stephen Lang, a atriz não regressou em "Avatar: O caminho da Água", falhando a oportunidade de voltar a trabalhar com o realizador na sequela do filme mais rentável de sempre nas bilheteiras (sem incluir atualizações pela inflação).

"Quando vi o Jim recentemente, ele disse, ‘Estava a pensar, 'E se Michelle voltasse? Muitos das outros personagens voltaram''. E eu respondi, 'Não podes fazer isso, morri como uma mártir'", recordou numa entrevista à Vanity Fair.

Durante a conversa, a atriz listou ao realizador as vezes que as suas personagens mortas voltaram à vida: "Ressuscitei no ‘Resident Evil’, não era suposto. Ressuscitei no ‘Machete’, não era suposto. Ressuscitei com a ‘Letty’ ["Velocidade Furiosa"], não era suposto. Não podemos fazer uma quarta, isso seria um exagero!".

Michelle Rodriguez encara esta faceta da carreira como algo bizarro: "Não consigo perceber, é tão estranho. Suponho que eles não sabem o que fazer com a rapariga que não tem um namorado. ‘Ela não tem namorado. Devemos mantê-la viva ou matá-la?'".