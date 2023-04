Esta semana, a plataforma Paramount+ (que chega a Portugal através da Skyshowtime) confirmou o regresso de Michelle Yeoh ao universo "Star Trek".

A atriz vai retomar o popular papel de Phillipa Georgiou da série "Star Trek: Discovery" para um filme chamado "Star Trek: Section 31" ("Star Trek: Secção 31", em tradução literal), o primeiro da saga na plataforma.

Ainda sem data de lançamento, a rodagem vai começar ainda este ano e a história irá "acompanhar Georgiou quando ela se junta a uma divisão secreta da Frota Estelar encarregue de proteger a Federação Unida dos Planetas e enfrenta os pecados do seu passado".

"'Section 31 ' tem estado perto do meu coração desde que comecei a jornada de interpretar Philippa desde o tempo foi lançada esta nova era dourada de ‘Star Trek’. Vê-la finalmente conseguir o seu momento é um sonho realizado num ano que me mostrou o incrível poder de nunca desistir dos seus sonhos. Mal podemos esperar para partilhar com vocês o que está reservado e até lá: 'vida longa e próspera' (a menos que a imperatriz Georgiou decrete o contrário)!”, disse a atriz malaia no comunicado oficial aos fãs.

Após alguns trabalhos mais discretos, Michelle Yeoh começou a reerguer a sua carreira como a comandante da USS Shenzhou em "Star Trek: Discovery" em 2017. A personagem foi assassinada e regressou mais tarde numa versão cruel e sádica como a Imperatriz Georgiou.

A atriz sempre manifestou o desejo de regressar ao universo e o projeto chegou a ser anunciado em 2019 como uma série, numa fase em que a sua carreira estava numa fase muito diferente, antes da pandemia e a mudança de trajetória com o filme "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", que culminaria com a conquista do Óscar de Melhor Atriz na cerimónia de março.

O produtor executivo Alex Kurtzman mostrou-se grato pelo final feliz numa fase em que chegam propostas de todos os lados a Michelle Yeoh.

"Acontece que temos uma estrela que literalmente iluminou todo o planeta e agora é bastante solicitada. E queria ter certeza de que poderíamos construir isto de uma forma que respeitasse o seu tempo e respeitasse tudo o que ela mais do que conquistou para si mesma", disse ao "The Wrap" durante um visionamento da série "Picard" na quarta-feira à noite aquele que é um dos principais responsáveis pelo ressurgimento de "Star Trek" no pequeno ecrã.

"Adoro tanto a Michelle. Somos muito próximos. E ela tinha um milhão de razões para não voltar. E ela voltou. E estar-lhe-ei sempre grato por isso. E acho que ela o fez isso porque é muito dedicada aos fãs e à personagem e porque nos divertimos muito. Portanto, estou entusiasmado pelo que está preparado. Acho que podemos fazer algo realmente excelente", prometeu.

Se a mudança de planos sobre a produção, explicou: "Algumas histórias são melhor contadas em duas horas, algumas histórias sãomelhor contadas em dez ao longo de várias temporadas".