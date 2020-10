Millie Bobby Brown gostaria de representar Amy Winehouse no cinema.

A revelação surgiu numa entrevista à Netflix Latinoámerica, quando perguntaram à estrela de "Stranger Things" que outra figura histórica gostaria de representar depois de ser a protagonista do filme "Enola Holmes", onde interpreta a irmã mais nova de Sherlock Holmes.

"Não diria que ela é uma figura história, mas adoraria ser a Amy Winehouse", avançou.

"Pessoalmente, acho que ela é tipo um ícone do R&B e Blues e basicamente toda a cultura da música. Simplesmente adoro a sua música e fui muito influenciada por toda a sua história, portanto adoria representá-la", acrescentou.

Em novembro de 2015 surgiu a notícia de que um projeto para o cinema que seria escrito e dirigido pela irlandesa Kirsten Sheridan, com a atriz de origem sueca Noomi Rapace eleita para interpretar a artista, mas não voltaram a surgir novidades.

Já existe um aclamado documentário, "Amy", de 2015, do cineasta britânico Asif Kapadia, o mesmo de "Senna" (sobre o piloto brasileiro de Fórmula 1), com a história da cantora desde o início de sua carreira até à morte trágica em 2011, após ingerir uma grande quantidade de álcool, passando pela fama alcançada com sucessos como "Rehab".

Apesar da equipa do documentário ter dito que contou "com o pleno respaldo da família Winehouse" e foi objetiva, o pai Mitch Winehouse ficou muito descontente com a forma como ele e a filha foram representados e anunciou que planeava produzir uma longa-metragem que mostrasse a sua versão da história.

Esse projeto foi anunciado outubro de 2018 e antecipava que a rodagem deveria avançar no ano seguinte, o que não se confirmou.

Veja o trailer do documentário "Amy".