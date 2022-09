Um filme documentário baseado nas memórias de 300 idosos que vivem sós em várias freguesias de Monção e musicado, ao vivo pelo coletivo artístico Space Ensemble vai estrear no dia 18 naquele concelho, foi hoje divulgado.

Em declarações à agência Lusa, o diretor artístico do projeto comunitário Trilogia dos Vales, em Monção, explicou que o filme documental, que vai ser apresentado ao público, no dia 18, às 16h00, no cineteatro João Verde, com entrada livre, “começou a desenvolvido desde janeiro e procurou os idosos que vivem isolados, no território de Monção, recolhendo as suas vivências e histórias”.

“Como trabalhavam no campo, por exemplo, como segavam a erva dos terrenos, sobretudo para alimentar os animais, uma imagem que hoje está quase em vias de extinção, os ofícios com que ganhavam a vida. São práticas rurais que se mantêm vivas por causa destas pessoas”, adiantou Nuno Alves.

O filme documentário a estrear, que tem o apoio da Câmara de Monção, no distrito de Viana do Castelo, integra a segunda edição da Trilogia dos Vales, um projeto artístico com a comunidade, em que “a identidade e memória coletiva são a inspiração para o espetáculo final que estreia no dia 18”.

“Depois de todos os testemunhos que recolhemos encontramos um livro com as memórias de infância de uma professora primária de Monção. Memórias do quotidiano das aldeias, ofícios, costumes, tradições e da vida em comunidade nas décadas de 50 e 60. Encaixam-se na perfeição com a recolha feita junto dos idosos, com idades entre os 70 e os 95 anos e, por esse facto, o livro de memórias da antiga professora primária também integra o projeto”, especificou Nuno Alves.

O projeto comunitário Trilogia dos Vales “tem como objetivo celebrar o caráter único deste território, e valorizar a população e a sua participação ativa na vida em comunidade e na criação de um objeto artístico que é de todos”.

“Entre os três vales de Monção, rios Minho, Mouro e Gadanha, o projeto procurou histórias escondidas, que revelam detalhes importantes sobre a tradição, hábitos e memória destas pessoas”, especificou.

Em 2017, a primeira edição do projeto resultou na apresentação de um espetáculo em três atos que envolvia várias associações locais e trabalhava com pessoas de todas as idades, que viviam em lares ou frequentavam centros de dia, mas a segunda edição “focou-se na inclusão de idosos em isolamento que não estão institucionalizados”.

O projeto “pretende contribuir positivamente para o envelhecimento ativo destas pessoas e para a sua valorização, procurando documentar histórias, modos de viver e práticas laborais únicas deste território rural, temas que são o estímulo para a criação do espetáculo final, que conta com a participação de algumas pessoas da comunidade de Monção”.

A segunda edição da Trilogia dos Vales é promovida pelo Contratos Locais de Desenvolvimento Social–4G (CLDS–4G) de Monção, em parceria com a Associação Cultural Rock’n’Cave, que convidaram o coletivo artístico Space Ensemble, para musicar, ao vivo, o espetáculo que terá a duração de 70 minutos.

A direção musical do espetáculo está a cargo do multi-instrumentista Samuel Martins Coelho, tem direção de fotografia e realização vídeo de Filipe Barreiro, cenografia de Andrés Pérez Mena.

Conta ainda com a colaboração da socióloga Vera Menezes e da fotógrafa Paula Jiménez, responsáveis pelo trabalho de recolha levado a cabo ao longo dos últimos meses.

A entrada é livre e o bilhete pode ser reservado através da página oficial do projeto Trilogia dos ou presencialmente no cineteatro João Verde, em Monção.