A pequena traça Teca vive com a sua família e o seu ácaro de estimação, Tuti, numa caixa de costura.

O que eles mais gostam é de comer papel, mas quando Teca aprende a ler, ela percebe que livros não podem ser comidos; afinal, eles guardam histórias que ela adora.

Comprometida em resolver um grande mistério, Teca e Tuti partem em direção à biblioteca, em busca da história mais importante das suas vidas.

Realizado por Eduardo Perdido, Tiago M. A. Lima e Diego M. Doimo, "Teca & Tuti: Uma noite na Biblioteca" será apresentado no festival no sábado, 9 de março, pelas 17h30, no Cinema City Alvalade.

Site oficial Monstra.