O Monstra - Festival de Animação de Lisboa começa hoje com a antestreia, no cinema São Jorge, do filme "Belle", do realizador japonês Mamoru Hosoda, inspirado no conto "A Bela e o Monstro".

"Belle", que teve uma primeira exibição em 2021 no festival de Cannes, conta a história de uma adolescente que consegue cumprir o sonho de ser cantora, num universo paralelo virtual, através do ‘alterego’ Belle, e no qual conhecerá o avatar The Dragon.

Este ano, o Monstra exibirá mais de 400 filmes, entre longas e curtas-metragens, e a programação contará também com cerca de uma dezena de exposições dedicadas a estúdios, projetos e realizadores que trabalham o cinema de animação.

Destaque para outra antestreia, a do documentário de animação “Flee – A Fuga”, de Jonas Poher Rasmussen, sobre as memórias de um afegão refugiado na Dinamarca, que venceu o Grande Prémio de Annecy, em França, e está nomeado para três Óscares, incluindo os de Melhor Animação e Melhor Filme Internacional.

Das secções competitivas, para o prémio de melhor curta-metragem portuguesa estão indicados 11 filmes, entre os quais “A Boneca de Kafka”, de Bruno Simões, “A Criação”, de José Xavier, “O Teu Nome É”, de Paulo Patrício, “Tom Tom”, de João Levezinho, e “Degelo”, de Susana Miguel António e Filipa Gomes da Costa.

A eles juntam-se “Hillocks”, de Maria Ferreira, “O Voo das Mantas”, de Bruno Carnide, “Coalescence”, de João Pedro Oliveira, “Who Can Resist?”, de Pedro Serrazina, e “O Homem do Lixo”, de Laura Gonçalves.

O Monstra fará ainda uma retrospetiva do cinema de animação da Bulgária e celebra, em forma de exposições, duas produtoras portuguesas: os dez anos do BAP Studio, nascido a partir da produtora Bando À Parte, e os trinta anos da produtora Animanostra.

A estas junta-se ainda a exposição no Museu da Marioneta, dedicada à primeira longa-metragem portuguesa de animação em ‘stop-motion’ “Os demónios do meu avô”, de Nuno Beato, em fase de finalização.

A 21.ª edição do Monstra decorrerá até ao dia 27, também na Cinemateca Portuguesa, Cinemateca Júnior e Cinema City Alvalade.