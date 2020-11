O anúncio da saída de Johnny Depp da saga "Monstros Fantásticos" provocou a mesma reação a vários fãs nas redes sociais: tragam Colin Farrell de volta.

O ator irlandês apareceu no primeiro "Monstros Fantásticos e Onde Encontrá-los" (2016) como Percival Graves, uma personagem que acaba por se revelar ser um disfarce de Gellert Grindelwald.

Já com a declínio de popularidade pelas primeiras denúncias de comportamento abusivo no âmbito do processo do divórcio com Amber Heard, não foi bem recebida por setores de fãs a revelação de Johnny Depp nos instantes finais do primeiro filme como o poderoso feiticeiro, amigo de infância e grande paixão de Albus Dumbledore.

A escritora e argumentista J.K. Rowling e a Warner Bros. saírem em defesa da escolha quando as críticas subiram de tom vários meses antes da estreia da sequela "Monstros Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald" (2018).

Até que, na última sexta-feira (6), o próprio Depp informou que o estúdio lhe tinha pedido para se demitir, alguns dias após um juiz britânico ter decidido que um artigo do tablóide britânico The Sun que o acusava de ser um "marido violento" era "substancialmente verdadeiro".

Em comunicado, o estúdio confirmou a notícia e que seria escolhido um novo ator para as prequelas dos livros e filmes "Harry Potter".

Não demorou até vários fãs sugerirem que esta é a oportunidade para trazer o carismático Colin Farrell de volta (o que seria facilitado por estar agora a trabalhar em "The Batman", outro filmes para o mesmo estúdio).

"Pergunta: podemos ver o Colin Farrell regressar? Ele foi o primeiro a ser Grindelwald e foi ótimo", "Lembram-se quando o Colin Farrell esteve no primeiro com a mesma personagem e podiam ter evitado tudo isto apenas... continuando com ele" e "Aposto que agora gostariam de ter mantido o Colin Farrell", foram as reações mais comuns à saída de Johnny Depp.

Recordando que os filmes nunca confirmaram que Grindelwald matou Percival Graves, fãs e também publicações especializadas de prestígio como o Collider e Screen Rant dizem que o estúdio Warner Bros e a equipa do filme "tinham acertado da primeira vez" e o regresso de Farrell é "corrigir finalmente o erro do primeiro filme".

O terceiro filme "Monstros Fantásticos 3" ainda tem vários meses de rodagem em Londres pela frente com os outros atores (Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Jude Law e Ezra Miller) e irá estrear nos cinemas em todo o mundo no verão de 2022.