"Queridos amigos... comunico que a minha mãe Lucia Bosè acaba de falecer. Ela já está no melhor dos lugares", escreveu o cantor na sua conta oficial no Twitter.

Segundo vários meios de comunicação locais, a atriz morreu em Segóvia, cerca de 100 km ao norte de Madrid, em decorrência de uma pneumonia.

Atriz e modelo, Lucia Bosè, nascida em Milão em 1931, foi Miss Itália em 1947.

Com menos de 20 anos, entrou em "Escândalo de Amor", de Michelangelo Antonioni, um dos grandes mestres do neorrealismo italiano, com quem voltou a trabalhar em "A dama sem Camélias" (1953).

O ano de 1955 foi um marco, com os seus papéis em "Morte de um ciclista", dirigido por Juan Antonio Bardem, e em "Cela S'Appelle L'Aurore", de Luis Buñuel.

Nesse mesmo ano, casou-se com o toureiro espanhol Luis Miguel Dominguín, com quem teve três filhos: o cantor Miguel Bosé, a empresária Lucia Bosè e a atriz e estilista Paola Dominguín.

Durante o seu casamento, a atriz parou asua carreira, mas retomou-a em 1967, após o seu divórcio.

Lucia Bosè trabalhou com realizadores espanhóis e também italianos, como Mauro Bolognini em "Metello" e Federico Fellini em "Satyricon" (1969).