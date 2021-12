A realizadora Lina Wertmüller faleceu esta quinta-feira na sua casa em Roma, noticiou a comunicação social italiana. Tinha 93 anos e foi a primeira mulher nomeada para o Óscar de Melhor Realização.

Nascida em 1928 e expulsa de 15 escolas católicas durante a infância, a paixão pela banda desenhada, principalmente Flash Gordon, levou-a muito cedo a querer seguir uma carreira no mundo do cinema e teatro.

Após trabalhar em várias funções, conheceu Federico Fellini, que se tornou uma figura-chave na carreira e a colocou como assistente de realização em "8 1/2".

A estreia com "Os Inativos" (1963) lançou-a para uma carreira com grande foco em questões políticas e sociais em sátiras da sociedade e costumes italianos, que teve ampla aclamação internacional já nos anos 1970, com títulos como "Ferido na Honra" (1972), "Filme de Amor e Anarquia" (1973) e "Insólito Destino" (1974).

Em 1976, tornou-se a primeira mulher a ser nomeada para o Óscar de Melhor Realização com "Pasqualino das Sete Beldades", quando os maiores prémios da indústria do cinema já tinha quase 50 anos. Lina Wertmüller esteve ainda na corrida pelo Argumento Original e houve mais nomeações, para a categoria que então se chamava Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Ator (Giancarlo Giannini).

Em 2019, durante a homenagem em que recebeu um Óscar honorário, a realizadora Jane Campion, a segunda nomeada ao troféu, recordou que ao longo de mais de 90 anos houve 350 homens nomeados ao Óscar de Melhor Realização e apenas cinco mulheres [Katheryn Bigelow foi a primeira a ganhar, por "Estado de Guerra", em 2009]: "Como é que se corrigem séculos de dominação patriarcal? Tudo começou com Lina Wertmüller".

Após "Pasqualino das Sete Beldades", Lina Wertmüller assinou contrato para fazer quatro filmes com o estúdio norte-americano Warner Bros., que foi cancelado após o fracasso do primeiro, "O fim do mundo na nossa cama habitual numa noite de chuva" (1978).

Premiado no Festival de Berlim, "Camorra" (1985) foi o último grande trabalho de impacto internacional, embora a realizadora tenha continuado a trabalhar de forma regular até 2004.

O seu último trabalho foi a curta-metragem "Roma, Napoli, Venezia... in un crescendo rossiniano", de 2014.