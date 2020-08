O ator britânico Ben Cross, conhecido por ter protagonizado o filme "Momentos de Glória", em 1981, morreu esta terça-feira, dia 17 de agosto, aos 72 anos.

O ator , que retratou a batalha do atleta judeu Harold Abrahams para superar o antissemitismo e o triunfo nos Jogos Olímpicos de de 1924, também era conhecido pelos fãs mais jovens como o pai de Spock na versão de 2009 de "Star Trek".

O britânico fez também parte do elenco de "O Primeiro Cavaleiro".

"Ben faleceu repentinamente hoje após uma curta doença", confirmou o agente do ator à AFP. O britânico vivia em Viena.

Ben Cross,, um veterano ator de teatro nascido em Londres, estreou-se no cinema ao lado de Sean Connery e Michael Caine no épico de Richard Attenborough sobre a Segunda Guerra Mundial de 1977, "Uma ponte longe demais".

Depois do sucesso na estreia do musical "Chicago" no West End de Londres, o ator foi escolhido para o elenco de "Momentos de Glória", juntamente com Ian Holm e John Gielgud.

O filme venceu quatro Óscares, incluindo o de Melhor Filme e de Melhor Banda Sonora Original, embora Ben Cross não tenha sido nomeado.

O britânico continuou a sua carreira no teatro, cinema e TV até o fim de sua vida, interpretando Sarek em "Star Trek", de JJ Abrams.

Ben Cross tinha filmado recentemente o thriller "The Devil's Light" e poderá ser visto no drama romântico da Netflix "Last Letter From Your Lover", que estreia no final do ano.