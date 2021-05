Morreu Charles Grodin, cujo talento elevou a qualidade de várias comédias do cinema americano durante três décadas. Tinha 86 anos.

O filho do ator confirmou ao jornal The New York Times que a causa da morte esta terça-feira foi cancro.

O seu papel mais popular foi o do pai de família "martirizado" pelo ternurento, felpudo e inquieto São Bernardo nos dois filmes "Beethoven" (1992 e 1993).

Outro trabalho incontornável foi ao lado de Robert De Niro no filme de culto "Fuga à Meia-Noite", de Martin Brest (1988).

Fuga à Meia-Noite

Após um pequeno mas relevante papel como o obstetra em "A Semente do Diabo", de Roman Polanski (1968), e como secundário em "Artigo 22", de Mike Nichols (1970), Charles Grodin protagonizou com Cybill Shepherd uma das melhores comédias de sempre do cinema americano, "Casei-me por Engano", de Elaine May (1972).

Pelo meio, recusou o papel de Benjamin Braddock em "A Primeira Noite" (1967) por causa do baixo salário, apesar do produtor lhe ter garantido que o tornaria uma estrela, como efetivamente aconteceu... a Dustin Hoffman.

Até meados da década de 1990, Charles Grodin tornou-se uma presença familiar em várias comédias de destaque de Hollywood, roubando cenas a estrelas, como "O Céu Pode Esperar", de Warren Beatty (1978), "Real Life", de Albert Brooks (1979), "Como nos Velhos Tempos...", de Jay Sandrich (1980), "Os Marretas contra-atacam", de Jim Henson (1981), "Queridos, a mamã encolheu", de Joel Schumacher (1981), ou "A Mulher de Vermelho", de Gene Wilder (1984).

Um ano após ajudar o fraudulento "presidente" dos EUA Kevin Kline a resolver o crónico défice nas contas do Estado em "Dave: Presidente por Um Dia", de Ivan Reitman (1993), Grodin retirou-se e escreveu várias autobiografias, tornando-se mais tarde comentador político.

Nos anos mais recentes regressou pontualmente à representação, contracenando com Zach Braff em "O Ex", de Jesse Peretz (2006), e mais tarde entrou nos filmes "A Humilhação", de Barry Levinson (2014) e "Enquanto Somos Jovens", de Noah Baumbach (2015), além de vários episódios como o doutor filosófico e mentor na série "Louie", de Louis C.K., e na minissérie "Madoff" (2016), baseada no escândalo dos esquemas fraudulentos de Bernie Madoff.