O ator Clarence Williams III morreu aos 83 anos de cancro do cólon a 4 de junho, confirmou o seu representante.

Com uma carreira que começou no teatro norte-americano, o seu trabalho mais conhecido foi na série "The Mob Squad", transmitida entre 1968 e 1973.

À volta de um trio de antigos delinquentes juvenis a trabalhar como polícias à paisana, a série foi um dos marcos da contracultura da década de 1960 por causa da representação da geração hippie, tornando populares Clarence Williams III e os outros protagonistas, Peggy Lipton e Michael Cole.

Outros fãs recordarão principalmente o papel do violento pai de Prince no filme "Purple Rain" (1984), que se chamou "Viva a Música" em Portugal, ou como o agente do FBI na segunda temporada da série de culto "Twin Peaks" (1990).

Trabalhou também com o realizador John Frankenheimer várias vezes: nos filmes "Armadilha Fatal" (1986) e "Jogo de Traições" (2000), no telefilme "Prisioneiros: A Revolta" (1994) e na minissérie "George Wallace" (1997).

O filme de culto "Polícia Maníaco 2" (1990), "Sugar Hill", ao lado de Wesley Snipes (1993), "O Bravo", de e com Johnny Depp (1997), "A Lenda de 1900", de Giuseppe Tornatore (1998), "A Filha do General", com John Travolta (1999), e "O Mordomo", de Lee Daniels (2013), foram outros destaques na carreira.