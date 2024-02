O ator Tony Ganios, célebre pela sua interpretação icónica nos filmes "Porky’s", morreu no domingo após uma cirurgia num hospital em Nova Iorque. Tinha 64 anos.

A sua morte foi anunciada nas redes sociais pela sua companheira Amanda Serrano-Ganios, que explicou que o ator tinha adoecido há uns dias e fora hospitalizado com uma infeção na medula espinhal, falecendo de insuficiência cardíaca.

Uma figura de força física e resiliência no ecrã, tornou-se uma figura de culto logo com a marcante estreia no cinema com o papel de Perry LaGuardia em "Os Vagabundos de Nova Iorque" (1979), de Philip Kaufman, ao lado de Ken Wahl, John Friedrich, Karen Allen, Jim Youngs e Alan Rosenberg, sobre as aventuras de rua de um gangue de jovens ítalo-americanos em 1963.

"Os Vagabundos de Nova Iorque"

A breve carreira foi marcada pela versatilidade e intensidade, tornando-se popular junto do grande público como o 'gigante' Anthony 'Meat' Tuperello na icónica saga da comédia sexual adolescente "Porky’s" (1981), sobre o grupo de jovens dos anos 1950 a tentar perder a virgindade, tendo regressado para as sequelas "Porky's II - O Dia Seguinte" (1983) e "A Vingança de Porky's" (1985).

Numa entrevista de 2015, recordaria a ligação aos outros atores: "Somos como uma família grande e disfuncional que, durante mais de 30 anos, se viu nos matrimónios, partos, divórcios, processos judicias e a trágica perda de um dos nossos. Às vezes, temos a vontade de nos estrangularmos uns aos outros, mas quando as coisas correm mal, unimo-nos sempre para nos ajudarmos e defendermos mutuamente".

Durante a década de 1980, reencontrou o seu amigo Ken Wahl ao fazer de advogado da Máfia na série "Wiseguy" (1987-1990) e no filme "Alerta em Beverly Hills" (1991).

Outros filmes onde entrou foram "Nunca Dias Adeus" (1981), protagonizado por John Belushi, e "Assalto ao Aeroporto" (1990), onde era um assassino apunhalado num olho com um picador de gelo por John McClane (Bruce Willis).

Tony Ganios era uma presença regular nas convenções de fãs apesar de se ter praticamente retirado da carreira artística aos 34 anos, depois de um pequeno papel em "Sol Nascente" (1993), protagonizado por Sean Connery e Wesley Snipes, num reencontro com o realizador Philip Kaufman.

Segundo o portal especializado IMDB, trabalhou a seguir como agente de seguros em Nova Iorque.