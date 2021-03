George Segal morreu na terça-feira (23), após ser submetido a um bypass coronário, confirmou a esposa em comunicado. Tinha 87 anos.

O ator integrava desde 2013 o elenco da série de comédia "Os Goldberg", no papel do patriarca mulherengo da família. O último episódio da oitava temporada foi filmado antes da sua morte e será exibido a 7 de abril.

Os seus trabalhos mais recentes e marcantes foram também para o pequeno ecrã, como nas séries "Ai, Que Vida!" (1997-2003) e "Murphy's Law" (1988-1989), mas isso aconteceu após fazer a transição para ator de composição, quando a carreira de grande sucesso como estrela de cinema entrou em crise no início da década de 80.

Após participações em séries no início de década de 1960, George Segal revelou-se um talentoso ator para vários géneros no cinema, começando a ter papéis mais proeminentes com "Convite a Um Pistoleiro" (1964) e "Os novos internos" (1964), e principalmente como o excêntrico pintor em "A Nave dos Loucos" (1965), o último filme de Vivien Leigh, que antecedeu o protagonismo como um prisioneiro de guerra num campo de concentração japonês no elogiado "Rei de um Inferno" (1965).

Seguiu-se a única nomeação para os Óscares, pelo papel do professor universitário que testemunhava com a sua esposa a tensão no casamento de Martha e George, ou Elizabeth Taylor e Richard Burton, em "Quem Tem Medo de Virginia Woolf?" (1966). Foi o filme de estreia de Mike Nichols e um clássico do cinema que ganhou cinco estatuetas, incluindo para Taylor e para Sandy Dennis como secundária.

Quem Tem Medo de Virginia Woolf?

Fazendo a transição para os papéis de protagonista, outros filmes importantes desta fase foram "O Processo Quiller (1966), "Os Centuriões" (1966), "Massacre de Chicago" (1967), "Bye Bye Braverman" (1968), "Não Se Trata Assim Uma Senhora" (1968), "Uma ingénua muito especial" (1968) e "A Ponte de Remagen" (1969).

O período mais notável da carreira foi durante toda a década de 1970, que o consolidou como estrela de cinema, principalmente em filmes de comédia, mas que passou por vários géneros: "Where's Poppa?" (1970), "Traições" (1970), "O Mocho e a Gatinha" (1970), "O Grande Golpe" (1972), "Amantes em Veneza" (1973), "Um Toque de Classe" (1973), "O Homem Terminal" (1974), "Brincando com a Sorte" (1974), "Roleta Russa" (1975), "O Falcão Negro" (1975), "A Duquesa e o Vilão" (1976), "A Montanha Russa" (1977), "Adivinhe Quem Vem Para Roubar?" (1977) e "Alguém Anda a Matar os Grandes Chefes da Europa" (1978).

Neste período, também ficou famoso o abandono em cima da hora de "10 - Uma Mulher de Sonho" (1979), sendo substituído por Dudley Moore e levado a tribunal pelo realizador Blake Edwards, a quem teve de pagar uma indemnização considerável (para a época) de 270 mil dólares.

Seguiu-se alguns fracassos e a transição para a televisão, mas ainda passeou o seu talento por filmes como "Olha Quem Fala" (1989), "Dias de Glória... Dias de Amor" (1991), "O Melga" (1996), "Flirting with Disaster" (1996), "As Duas Faces do Espelho" (1996) e "O Amor é o Melhor Remédio" (2010).

Além da carreira como ator, George Segal também teve um relevante percurso artístico como tocador de banjo, formando a banda The Imperial Jazz, gravando álbuns e chegando a atuar no Carnegie Hall. Essa faceta também foi aproveitada para várias das suas personagens e quando era convidado para talk-shows.