Era uma das últimas representantes dos clássicos de Hollywood: a atriz Jane Powell morreu na quinta-feira na sua casa em Wilton (Connecticut, EUA), de de causas naturais. Tinha 92 anos.

Recordada pela sua voz de soprano e projetando uma imagem de rapariga inocente, mas determinada, distinguiu-se em vários filmes musicais das décadas de 1940 e 1950 do estúdio MGM, que a contratou em 1943 e onde foi subindo até se tornar protagonista em "A Professora de Rumba" (1948), "Cruzeiro de Férias" (1948) ou "Festa no Brasil" (1950), e ter como parceiros Fred Astaire, Debbie Reynolds ou Elizabeth Taylor.

Os momentos mais altos na carreira foram dois filmes realizados por Stanley Donen, "Casamento Real" (1951) e "Sete Noivas Para Sete Irmãos" (1954, foto), mas também se distinguiram "Uma Rapariga da Província" (1953) e "Marujos e Sereias" (1955).

Com o declínio dos musicais, Jane Poweell começou a trabalhar mais em teatro e em televisão. Como era inevitável para atores do seu tempo, foi convidada em séries como "O Barco do Amor", "A Ilha da Fantasia" ou Crime Disse Ela", além de vários episódios como a mãe da personagem do ator Alan Thicke na série "Growing Pains" (1985-1992).