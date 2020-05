Conhecida pelo percurso feito maioritariamente na comédia dramática de baixo orçamento, com recurso regular à improvisação e diálogos (elementos do subgénero mumblecore), Shelton dirigiu oito longas-metragens, a maioria sem estreia nos cinemas portugueses. Em "Entre Irmãs" (2011) e "Encalhados" (2014), trabalhou com nomes como Emily Blunt, Keira Knightley ou Sam Rockwell.

Além do cinema, a sua carreira passou regularmente pela televisão, tendo dirigido episódios de "Mad Men", "Jess e os Rapazes", "The Mindy Project", "Master of None" ou "Fresh Off the Boat".

Ao realizar outra série, "GLOW", conheceu Marc Maron, um dos atores, que viria a tornar-se seu companheiro e um dos colaboradores mais recentes. Shelton dirigiu dois especiais de stand-up do humorista, "Too Real" (2017) e "End Times Fun" (2020), disponíveis na Netflix.

Shelton nasceu em 1965 no Ohio, cresceu em Seattle e iniciou o percurso artístico como atriz e fotógrafa, tendo-se estreado como realizadora e argumentista em 2006, com "We Go Way Back". Relativamente breve mas prolífica, a sua carreira atrás das câmaras foi premiada pelos Independent Spirit Awards e festivais como Sundance ou Slamdance.

