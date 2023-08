Paul Reubens, que se notabilizou em séries e filmes no papel da personagem Pee-wee Herman, morreu este domingo aos 70 anos depois de uma batalha contra um cancro, informou a sua equipa.

"Na noite passada despedimo-nos do Paul Reubens, um icónico ator americano, comediante, argumentista e produtor cuja adorada personagem Pee-wee Herman deliciou gerações de crianças e adultos com o seu espírito positivo, a sua excentricidade e a sua crença na importância da bondade", pode ler-se num comunicado publicado na sua página de Instagram.

"O Paul lutou corajosamente e em privado contra um cancro durante anos com a sua imagem de marca de tenacidade e perspicácia . Um talento dotado e prolífico, ele viverá para sempre no panteão da comédia e nos nossos corações como um amigo estimado e um homem de carácter notável e generosidade de espírito", remata o texto.

O post inclui ainda uma citação do próprio Reubens sobre a sua doença. "Por favor aceitem as minhas desculpas por não ter tornado público aquilo por que passei nos últimos seis anos. Senti sempre muito amor e respeito dos meus amigos, fãs e apoiantes. Amei-vos muito a todos e adorei fazer arte para vocês", pode ler-se na imagem no post.

No post, fica ainda expresso o desejo do ator de que os fãs direcionem as suas homenagens para os seus falecidos pais, Judy e Milton Rubenfeld, assim como para a organização de luta contra o cancro Stand up to Cancer e outras organizações envolvidas na investigação e nos cuidados de saúde relacionados com Demência e Alzheimer.

Reubens teve uma carreira feita de altos e baixos, com um período de enorme popularidade na década de 80, completamente travado por um escândalo mediático que lhe paralisou a carreira e do qual levou bastante tempo a recuperar.

Nascido em 1952 em Nova Iorque, Reubens percorreu os vários circuitos de comédia, nos palcos e na televisão, principalmente com o grupo The Groundlings, tendo desenvolvido a partir de final dos anos 70 a personagem de Pee-wee Herman, uma espécie de menino-adulto, eternamente inocente mas com um comportamento merecedor de múltiplas leituras, que seduziu crianças e adultos.

Na pele da personagem de voz anasalada e singular começou a ter sucesso em palco, com o muito popular "The Pee-wee Herman Show", e na televisão, nomeadamente nos programas de David Letterman. O salto para o cinema deu-se em 1985, no filme que marcou a estreia na realização de longas-metragens de Tim Burton, "A Grande Aventura de Pee Wee", a que se seguiu, entre 1986 e 1991, a série televisiva "Pee-wee's Playhouse", e em 1988 uma segunda longa-metragem, "Big Top Pee-wee".

Durante todo este período, Reubens dedicou-se a 100% à personagem, passando a fazer todas as suas entrevistas a aparições públicas como Pee-wee Herman.

A partir de 1991, tudo mudou: o ator foi apanhado pela polícia a masturbar-se numa sala de filmes para adultos, e o escândalo que se seguiu levou ao cancelamento dos mais diversos projetos futuros e ao que parecia ser o fim de Pee-wee Herman, cuja imagem de ídolo das crianças parecia ter recebido um golpe mortal.

Ao longo da década de 90, Reubens foi tendo participações discretas em alguns filmes, nomeadamente em "Batman Regressa", novamente de Tim Burton, como pai do Pinguim, ou como Andrew J. Lansing III na série "Murphy Brown", que lhe valeu uma nomeação aos Emmy, ganhando a seguir mais projeção em filmes como "Homens Misteriosos" e "Blow - Profissão de Risco".

No século XXI, o artista foi conhecendo uma progressiva recuperação de prestígio, com diversos pequenos papéis na televisão e cinema, e muito trabalho de voz para animação, regressando a Pee-wee Herman com grande sucesso em 2010 nos palcos de Los Angeles e da Broadway, no "The Pee-wee Herman Show", e finalmente, em 2015, num novo filme original para a Netflix, "Pee-wee's Big Holiday", produzido em parceria com Judd Apatow.