O ator Herman José lamentou esta quinta-feira a morte do realizador, programador e crítico de cinema Lauro António, recordando "memórias de um homem bom", que inspirou Lauro Dérmio, uma das mais conhecidas personagens do programa "Herman Enciclopédia", de 1997.

"Lauro Antonio 1942-2022. Memórias de um homem bom", lê-se na página oficial de Herman José na rede social Facebook, acompanhando o excerto de um encontro com o realizador no programa que o ator mantinha em nome próprio, na RTP1, em 2010, e no qual ambos falam da idade e da passagem do tempo.

"Sinto-me muito mais novo", afirmou então Lauro António, por oposição à imagem que encontrava no espelho.

Na rede Instagram, Herman José recorda "um amigo, um homem de bem, um apaixonado pelo cinema e pela vida", e termina com a 'deixa' recorrente de Lauro Dérmio em "Herman Enciclopedia" - "let’s look at a treila…” -, inspirado no programa "Lauro António apresenta...", que o cineasta mantinha no canal TVI, durante a década de 1990.

Lauro António, de 79 anos, morreu na quinta-feira de manhã, na casa onde residia, em Lisboa, em consequência de um ataque cardíaco fulminante.

Também a Câmara Municipal de Setúbal lamentou a morte de quem há quase dez anos "desenvolvia intensa atividade cultural no concelho", sublinhando que "Setúbal e o cinema estão de luto".

Num comentário na página oficial na rede social Facebook, a autarquia de Setúbal recorda os ciclos e 'masterclasses' cinematográficos que efetuou na cidade, assim como a estreita colaboração que manteve com o município, onde foi criado um espaço museológico, destinado à promoção e divulgação do gosto pelo cinema e o audiovisual.

Trata-se da Casa das Imagens Lauro António - Biblioteca, Mediateca e Arquivo, que abriu em maio de 2021, espaço criado a partir do espólio colecionado pelo realizador, que o doou ao concelho de Setúbal, totalizando mais de 50 mil peças relacionadas com o audiovisual e cuja programação era assegurada pelo cineasta.

Já a Câmara de Oeiras destacou o seu "profissionalismo e competência exemplares", bem como as colaborações ao longo de décadas com o município, que valorizaram "milhares de oeirenses".

"É com grande consternação que a Câmara Municipal de Oeiras vem manifestar publicamente pesar pelo falecimento de Lauro António, um dos mais conceituados cineastas portugueses, que deu a honra a este município de colaborar, ao longo de décadas, em várias iniciativas culturais, com um profissionalismo e competência exemplares. O seu trabalho de divulgação da cultura cinematográfica valorizou milhares de oeirenses", lê-se numa nota da autarquia, presidida por Isaltino Morais.

Para este município do distrito de Lisboa, Lauro António foi "uma autoridade no que ao cinema diz respeito, tendo contribuído decisivamente para a divulgação pedagógica do cinema".

"Em Oeiras, brindou-nos com o projeto 'Masterclass' sobre 'Os Cinemas da Europa' (desde 2011), 'A Época de Ouro do Cinema Americano – 1940-1960' (2012), 'A Época de Ouro do Cinema Italiano' (2013), 'O Melhor do Cinema Inglês (1935-2000)' (2014), 'A Atriz – Arte e Sedução' (2015), 'Grandes Cómicos, Grandes Comédias' (2016), 'O Ator' (2017), 'Filmes Que Eu Amo, I' (2018), 'Filmes Que Eu Amo, II' (2019), 'Filmes que Eu Amo, III' (2020/21) e 'Cinema Americano – Anos 80' (2022)", acrescenta a autarquia.

Lauro António foi também autor de publicações da autarquia, nomeadamente “José Viana” e “Os Cinemas da Europa”.

"Oeiras vai recordar, sempre, Lauro António pela sua mestria, postura e conduta em todos os momentos que colaborou com este município, tendo ao longo dos anos cultivado o respeito e a amizade daqueles com quem se relacionou", lê-se na nota de pesar.

O funeral realiza-se esta sexta-feira, a partir das 14:15, para o cemitério dos Olivais, em Lisboa.