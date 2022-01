Envolvido num escândalo sexual, Armie Hammer ficou de fora dos cartazes individuais de "Morte no Nilo" divulgados pela Disney e a 20th Century Studios.

Os cartazes destacam o regresso de Kenneth Branagh como o célebre detetive belga Hercule Poirot, Gal Gadot, Letitia Wright, Tom Bateman, Annette Bening, Ali Fazal e Emma Mackey.

Em dezembro, Armie Hammer foi incluído no cartaz principal, mas não passou despercebido que apenas aparecia poucos segundos e em pequenos segmentos no novo trailer, apesar da personagem ser casada com a interpretada por Gal Gadot, a principal cabeça de cartaz do filme que chegará aos cinemas a 10 de fevereiro.

A segunda adaptação ao cinema de um romance policial de Agatha Christie após o grande sucesso de bilheteira que foi "Um Crime no Expresso do Oriente" (2017) foi rodada em 2019, muito antes de terem vindo a público as controvérsias à volta de Armie Hammer.

Após uma conta anónima nas redes sociais ter revelado em janeiro de 2021 mensagens privadas alegadamente com detalhes gráficos sobre fantasias sexuais com antigas namoradas, a que se seguiram algumas semanas mais tarde acusações de abusos sexuais, emocionais e mentais, Armie Hammer foi despedido pela agência de talentos que o representava e perdeu todos os projetos com os estúdios de Hollywood.

O ator desmentiu as acusações, dizendo que todas as relações foram completamente consensuais, e esteve várias vezes numa clínica de reabilitação.

Segundo avançou o 'site' TMZ em dezembro, a polícia já concluiu a sua investigação sobre as denúncias e entregou as conclusões ao Ministério Público do Condado de Los Angeles, sendo improvável que o ator seja acusado de qualquer crime.

TRAILER "MORTE NO NILO".