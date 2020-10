A 35.ª Mostra de Valência – Cinema do Mediterrâneo vai distinguir a atriz portuguesa Maria de Medeiros com o prémio de honra do evento que se realiza entre 22 de outubro e 1 de novembro, anunciou hoje (13) a organização.

A mostra de cinema vai homenagear Maria de Medeiros com a Palmeira de Honra e apresentar, em estreia em Espanha, o seu segundo filme, “Aos Nossos Filhos”, e exibir a sua mais recente interpretação, em “Ordem Moral”, de Mário Barroso.

O festival vai ainda exibir sete filmes, escolhidos em colaboração com a própria atriz e realizadora, como “Capitães de Abril”, que Maria de Medeiros dirigiu, “Duas Fridas”, de Ishtar Yasin Gutierrez, e “Viagem a Portugal”, de Sérgio Tréfaut.

O ciclo completa-se com “Je ne suis pas mort”, de Mehdi Ben Attia, e “The Saddest Music in the World”, de Guy Maddin.

Maria de Medeiros vai ainda dar uma ‘masterclass’ no dia 29 de outubro, segundo informações disponibilizadas pela organização, nas redes sociais.

Adicionalmente, no que diz respeito a outras presenças portuguesas, vai estar em competição no festival o filme “Mosquito”, de João Nuno Pinto.

A Mostra de Valência é organizada pela autarquia local e tem por objetivo apresentar títulos “de grande qualidade que não se encontram habitualmente nos circuitos comerciais”.