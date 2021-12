A mostra, chamada "Um Brasil para Carolina", reúne filmes disponíveis no site do IMS (filmescarolina.ims.com.br), numa atividade paralela que dialoga com a exposição “Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros”, em cartaz no IMS em São Paulo, no Brasil.

A todo, serão exibidos 13 filmes entre curtas e longas-metragens, em diálogo com a obra da escritora Carolina Maria de Jesus (1914-1977), numa seleção que inclui títulos como "Alma no olho" (1973), de Zózimo Bulbul, "Estamira" (2004), de Marcos Prado, e "Carolina, quarto de despejo, homenagem" (2016), primeira animação dedicada à autora que se tornou conhecida por dar voz ao quotidiano das favelas brasileiras, na década de 1960.

Num comunicado, o curador da mostra, Bruno Galindo, destacou que a programação “busca expandir e refletir, por meio do cinema e das imagens, alguns dos aspetos dentre os mais fundamentais do projeto estético, político, social e racial próprio da escritora”.

Os filmes estão divididos em três eixos temáticos que ficarão em cartaz no site do IMS, em períodos distintos.

Intitulado "Mundo de Bitita", o primeiro ciclo de filmes estará disponível de 6 de dezembro de 2021 a 6 de janeiro de 2022, e tem como inspiração o livro "Diário de Bitita", de Carolina de Jesus, cujo título original era “Um Brasil para os brasileiros”.

O romance trata das primeiras décadas do período pós-abolição e apresenta a trajetória da protagonista, que nasceu em Sacramento (MG), em 1914, e radicou-se na cidade de São Paulo, na década de 1930.

As transições estruturais do campo para a cidade (ou da fazenda para a favela), assim como a reflexão sobre os anseios da protagonista são eixos deste primeiro núcleo, que inclui as 'curtas' "Alma no olho" (1973), de Zózimo Bulbul, "Lacrimosa" (1970), de Aloysio Raulino, e "Cimento armado" (2020), de Mariana Aquino, além da longa-metragem "Cidade ameaçada" (1960), de Roberto Farias, destacaram os organizadores.

Já o segundo ciclo de filmes da mostra, nomeado “Imagens de alvenaria”, estará disponível no site, de 15 de dezembro de 2021 a 16 de janeiro de 2022, e contará com títulos que dialogam com as obras "Quarto de despejo" e "Casa de alvenaria", de Carolina de Jesus,

Segundo os organizadores, os filmes escolhidos neste ciclo “refletem sobre imagens, estereótipos e contraestereótipos acerca das favelas e das mulheres negras em diferentes tempos históricos” do Brasil.

Neste ponto da programação, serão exibidas as curtas-metragens: "Nós, Carolinas" (2016), do Coletivo Nós, Mulheres da Periferia, "Favela em diáspora" (2018), de Gabriela Matos, "Carolina" (2003), de Jeferson De, "Vidas de Carolina" (2015), de Jéssica Queiroz, e "Desaparecidos" (2020), de Danddara.

O terceiro e último ciclo da mostra, nomeado “Pedaços de cinema”, ficará em cartaz no site do IMS, de 10 de janeiro a 10 de fevereiro de 2022, e é inspirado nos livros “Pedaços da fome”, “Antologia pessoal” e “Provérbios”.

Esta parte da mostra online inclui as curtas-metragens, "Amutuá – O pobre e o rico" (2020), de Zek Ramos, "Catadora de gente" (2018), de Mirela Kruel, além da longa-metragem "Estamira" (2004), de Marcos Prado, e a animação "Carolina, quarto de despejo, homenagem" (2016).

O curador Bruno Galindo concluiu explicando que a mostra “busca manipular, com o cuidado e a responsabilidade de quem tateia uma antiga relíquia, as dimensões políticas, formais e raciais das obras da escritora, assim como suas contradições, a partir da seleção de filmes que “almeja equilibrar a obra de Carolina com a esfera pública do Brasil em 2021”.

A exposição “Carolina Maria de Jesus: Um Brasil para os brasileiros”, inaugurada em setembro, ficará patente até 22 de março de 2022, no IMS, em São Paulo.

A mostra revela facetas da trajetória de Carolina Maria de Jesus, e resulta de uma investigação de quase dois anos, reunindo fotografias, manuscritos, vídeos e material documental, além de obras de cerca de 60 artistas numa relação direta com a escritora.

A escritora brasileira, que deu voz aos oprimidos e aos moradores de favelas, no Brasil, teve o seu livro mais importante "Quarto de Despejo: Diário de Uma Favelada" editado este ano em Portugal, pela primeira vez, 60 anos depois de sua publicação original no Brasil, porque a obra foi proibida à época, pela ditadura do Estado Novo, de Oliveira Salazar.

“Quarto de Despejo: Diário de Uma Favelada” foi publicado pela chancela VS Editor, de Vasco Santos.

Estão também disponíveis as biografias "Carolina Maria de Jesus - Nas Margens da Literatura", da professora e investigadora Rita Ciotta Neves, com edição da portuguesa Colibri, e “Carolina – Uma Biografia”, do professor, investigador e jornalista brasileiro Tom Farias, com edição Malê, do Rio de Janeiro.

O IMS tem direção artística do historiador e curador português João Fernandes.