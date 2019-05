Nas produções televisivas, o mega sucesso da HBO vai competir com "Big Mouth", "Riverdale", "Schitt’s Creek" e "The Haunting of Hill House".

Na categoria "neutral" das interpretações em cinema estão quatro atrizes e apenas um ator: Lady Gaga ("Assim Nasce Uma Estrela"), Lupita Nyong’o ("Nós"), Sandra Bullock ("Bird Box", da Netflix) e Amandla Stenberg ("The Hate U Give") juntam-se ao oscarizado Rami Malek como Freddie Mercury em "Bohemian Rhapsody".

O domínio feminino estende-se ao pequeno ecrã, onde Jason Mitchell em "The Chi" concorre com Elisabeth Moss ("A História de Uma Serva"), Emilia Clarke ("A Guerra dos Tronos"), Gina Rodriguez ("Virgem Jane") e Kiernan Shipka ("As Arrepiantes Aventuras de Sabrina").

Os MTV Movie & TV Awards são conhecidos pelas categorias menos convencionais e a maior de todas será a de Melhor Beijo, onde este ano concorrem Camila Mendes & Charles Melton ("Riverdale"), Jason Momoa & Amber Heard ("Aquaman"), Ncuti Gatwa & Connor Swindells ("Sex Education"), Noah Centineo & Lana Condor ("A Todos os Rapazes que Amei") e Tom Hardy & Michelle Williams ("Venom").

Zachary Levi, que está nomeado para Melhor Herói e Melhor Interpretação em Comédia por "Shazam!", será o anfitrião da 28ª cerimónia, que se realiza a 17 de junho em Santa Mónica (Califórnia) e terá transmissão da MTV Portugal.

Lista completa de nomeações no site oficial.