"Mundo Jurássico 3" já está em produção e tem um título oficial.

Nas redes sociais, o realizador Colin Trevorrow anunciou o início da rodagem (segunda-feira) e o título "Jurassic World: Dominion" ["Mundo Jurássico: Dominação"].

Colin Trevorrow realizou também o primeiro filme, "Mundo Jurássico" (2015) , enquanto J.A. Bayona ficou com o segundo, "Mundo Jurássico: Reino Caído" (2018), que terminava com os dinossauros a partir para a liberdade e as áreas urbanas.

Regressam Chris Pratt e Bryce Dallas, mas, numa vitória da nostalgia, também Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum, as estrelas do primeiro "Parque Jurássico" (1993), além de BD Wong.

Há rumores de que Joseph Mazzello, o "filho" de Laura Dern e Sam Neill, também estará envolvido: na véspera do início da rodagem, o jovem ator anunciou que "estava na altura de voltar a trabalhar".

Recentemente, Chris Pratt revelou no programa de Jimmy Kimmel que todos os envolvidos têm a sensação que o terceiro filme deve ser o último da saga.

A data de estreia portuguesa foi anunciada para 10 de junho de 2021.