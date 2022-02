A Universal Pictures não esperou por domingo para mostrar o trailer de "Mundo Jurássico: Domínio" durante o intervalo da Super Bowl (a final do campeonato de futebol americano).

Além dos regressos dos dois filmes anteriores de Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, e de Jeff Goldblum, Daniella Pineda, Justice Smith, Omar Sy e BD Wong, o grande destaque é o regresso à ação dos atores que faltavam do primeiro "Parque Jurássico" (1993) ou seja, Sam Neill e Laura Dern, com as imagens a fazerem evocações diretas de momentos icónicos do clássico realizado por Steven Spielberg.

Anunciado como "a épica conclusão da era Jurássica", os pormenores continuam em segredo, mas o trailer do último filme desta trilogia revela o frágil equilíbrio de um mundo partilhado por humanos e dinossauros: a história decorre quatro anos após "Mundo Jurássico: Reino Caído" (2018) e a fuga dos seres pré-históricos da Ilha Nublar.

Rodado durante a pandemia, o filme de Colin Trevorrow (o realizador do primeiro "Mundo Jurássico" em 2015), chegará exclusivamente aos cinemas portugueses a 9 de junho.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.