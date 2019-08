Filme de produção luso-americana, "Mutant Blast" mistura comédia, ficção científica e terror, e tem como personagens principais Maria, uma destemida soldado, e TS - 347, um homem com uma força sobre-humana, de acordo com a produtora.

Primeiro filme nacional selecionado para a programação do London FrightFest Film Festival, certame anual de fantasia e horror que este ano celebra a sua 20.ª edição, "Mutant Blast" será exibido em 23 de agosto na capital britânica.

Com realização e argumento de Fernando Alle, o elenco reúne Maria Leite, Joaquim Guerreiro, Pedro Barão Dias e João Vilas.

De acordo com a sinopse do filme, os personagens principais são perseguidos por uma célula militar responsável por experiências científicas que deram origem a um apocalipse zombie.

Com coprodução da norte-americana Troma Entertainment, o filme de Fernando Alle foi já galardoado com uma menção especial do júri para Maria Leite, como melhor atriz, no Festival MOTELx 2018, e com os prémios para melhor ator, para Pedro Barão Dias, e melhor argumento, para Fernando Alle, na competição ibero-americana do festival Fantaspoa 2019, no Brasil.

O filme já foi exibido, entre outros, no Calgary Underground Film Festival 2018 (Canadá), Blood Window Film Fest 2018 (Argentina), Chattanooga Film Fest 2019 (Estados Unidos) e no Grossman Fantastic Film and Wine Festival 2019 (Eslovénia).

Em agosto, "Mutant Blast" será também o filme de encerramento do Macabro Film Fest, sendo a única longa metragem portuguesa neste festival de cinema de horror da América Latina, que decorre de 21 de agosto a 01 de setembro na Cidade do México.