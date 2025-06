“Lume” é uma série de ficção assinada pela autora espanhola Irene Pin e pela portuguesa Sara Rodi, com correalização de Sérgio Graciano e Giselle Llanio, e foi filmada no verão de 2024 em vários locais do norte de Portugal e da Galiza, Espanha.

“Situada numa aldeia da Raia Seca, a história explora o flagelo dos incêndios florestais que, ano após ano, devastam o norte de Portugal e a Galiza. Através da investigação de uma rede especulativa, e com uma narrativa misteriosa, ‘Lume’ questiona as verdadeiras causas dos fogos. Não se limita à superfície”, refere a RTP em nota de imprensa.

O elenco, ibérico, é encabeçado pela atriz Cristina Castaño, no papel de uma jornalista, e pelo ator Albano Jerónimo, um cabo da GNR que a ajudará a investigar um possível crime relacionado com incêndios florestais.

Ricardo Pereira, Lúcia Moniz, João Pedro Vaz, Isabel Naveira, Xúlio Abonjo e Afonso Agra, entre outros, também entram na série, falada em português e galego.

“Lume” tem seis episódios, a exibir a partir de 20 de junho na RTP1 e na RTP Play e na véspera estará disponível na plataforma de streaming Max.

A produção ficou a cargo da portuguesa Coral Europa e da galega Setemedia, envolvendo ainda a RTP, a Televisión de Galícia e a Max para o território ibérico. Contou com 250.000 euros do programa de financiamento Eurimages, do Conselho Europeu.

Além de “Lume”, Portugal e Espanha têm colaborado na coprodução de outras séries televisivas, nomeadamente “Auga Seca” (2020-2021), “Crimes Submersos” (2022) e “Operação Maré Negra” (2022-2024).