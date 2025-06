O cartaz do evento cultural organizado pela Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e pela Associação Cultural Angrajazz, na ilha Terceira, nos Açores, que foi apresentado esta semana, exibe uma “desejada diversidade de programação e uma enorme qualidade, que pretende ser uma mostra da grande abrangência do Jazz”.

O AngraJazz “quer ser sempre um grande festival com os melhores músicos das diversas tendências que fazem do jazz a grande música que efetivamente é”, segundo as entidades promotoras.

Para o dia 2 de outubro, estão programados concertos da Orquestra Angrajazz com João Ribeiro e de Stefano di Battista Quintet (Itália).

No dia seguinte sobem ao palco Samuel Lercher Trio (Portugal) e Ekep Nkwelle Quartet (Estados Unidos da América) e, no último dia, David Murray Quartet e Artemis (Estados Unidos da América).

Para além dos seis concertos, que terão lugar no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo, este ano o festival voltará a incluir a atividade Jazz na Rua, uma iniciativa, realizada em parceria com a Direção Regional dos Assuntos Culturais que proporcionará animação em vários locais públicos, e surpreenderá “quem deambula pelo centro da cidade” de Angra do Heroísmo.

Neste âmbito, entre 26 de setembro e 4 de outubro decorrerão diariamente concertos de entrada livre, por dois grupos locais e um grupo misto (músicos locais e do continente português), em vários locais da cidade.

O Jazz na Rua também inclui duas ações de divulgação, destinadas a alunos das escolas secundárias, que terão lugar na Biblioteca Pública Luís da Silva Ribeiro e no auditório da Escola Tomás de Borba, e ainda uma sessão de formação destinada primordialmente a músicos e a estudantes de música residentes na ilha Terceira.

A ação de formação, com a duração de três horas, carece de inscrição prévia.

“Esta é a 26.ª edição de um evento que sempre contou com o apoio do município de Angra do Heroísmo e que coloca a nossa cidade Património Mundial no mapa do que melhor se faz no mundo jazzístico”, afirmou Guido Teles, vice-presidente do município de Angra do Heroísmo, citado numa nota de imprensa.

De acordo com o autarca, “pelo Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo já passaram vários artistas de renome mundial, o que faz do AngraJazz um festival de qualidade ímpar, que é já um marco no panorama musical de Portugal, dos Açores e da ilha Terceira em particular”.