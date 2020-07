Foi realizado por Adam Wingard, que entretanto passou para a Primeira Divisão de Hollywood e fez o ainda inédito "Godzilla vs. Kong".

"Na altura, não teve números de bilheteira gigantescos, mas está a ter uma carreira posterior a sério. Agora que está outra vez na Netflix, está a ter um renascimento gigantesco. Para mim, isso também é uma forma de sucesso", explicou Dan Stevens numa entrevista à revista Forbes.

"The Guest" custou 5 milhões de dólares e esteve longe de agitar as bilheteiras: arrecadou 2,7 milhões. Mas Dan Stevens garante que se tornou um cartão de apresentação tão importante na carreira como a versão em imagem real de "A Bela e o Monstro", que rendeu mais de mil milhões.

"No outro dia, o Simon Barrett, argumentista do 'The Guest', disse-me que tudo o que 'filme de culto' significa é que não fez qualquer dinheiro na altura", revelou.

"Está a ser um prazer que tenha continuado a ter esta vida. Nem todos os filmes que fazemos vão ter este tipo de impacto duradouro. Na carreira limitada que tive até agora, para mim o 'The Guest' é o que durou mais. Ainda esta semana, as pessoas, por alguma razão, estão a descobri-lo e a mandar-me mensagens do género 'Não posso acreditar que demorei tanto tempo a descobrir este filme'. É excelente. Sabe realmente bem", garantiu, antes de revelar que, embora por agora seja uma perspetiva distante, não é de excluir que possam fazer um segundo filme.

