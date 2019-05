"Vamos prestar homenagem às suas conquistas na indústria cinematográfica, que nada têm a ver com as suas opiniões políticas ou a sua amizade com [o político de extrema-direita] Jean-Marie Le Pen. Delon é livre de ter as suas opiniões, mesmo que eu não concorde com elas", acrescentou.

Com 83 anos, Alain Delon anunciou a reforma em 2017, após mais de 80 filmes. Entre eles está "O Leopardo", de Luchino Visconti, vencedor da Palma de Ouro em 1963, que, juntamente com "Rocco e seus irmãos" e "O Samurai", marcaram gerações de cinéfilos.

O Leopardo

Em defesa do ator, Fremaux recordou que trabalhou num filme de Joseph Losey, conhecido simpatizante comunista.

"Hoje em dia é difícil entregar prémios, homenagear alguém, porque aparece logo a polícia política", salientou, antes de concluir com "Alain Delon não é perfeito. Eu não sou perfeito."