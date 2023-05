Em fevereiro de 2021, o agente de Emma Watson teve de vir a público desmentir uma reforma da carreira após se ter tornado viral o artigo de um tablóide britânico que garantia que se iria afastar das luzes da ribalta para se concentrar na relação com o seu noivo.

Mas de facto, a trabalhar de forma sistemática desde o primeiro "Harry Potter", quando tinha dez anos, os últimos trabalhos foram como protagonista da versão em imagem real do clássico da Disney "A Bela e o Monstro", em 2017, o papel de Meg March em "Mulherzinhas", de 2019, e a participação no programa especial "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts", em janeiro de 2022.

Agora, a atriz confirmou numa entrevista o que é descrito como um "afastamento da atuação" que "é uma mudança profunda na sua vida".

"Não estava muito feliz, para ser sincera. Acho que me senti um pouco enjaulada", disse a atriz de 33 anos ao jornal Financial Times.

Sem mencionar nenhum projeto específico, acrescentou: "O que achei realmente difícil foi que tive que sair e vender algo sobre o qual realmente não tinha muito controlo. Estar à frente de um filme e te todos os jornalistas puderem dizer 'Como é que isto alinha com o seu ponto de vista?' Foi muito difícil ter de ser o rosto e a porta-voz de coisas em que não me envolvi no processo".

"Fui responsabilizada de uma forma que comecei a achar realmente frustrante, porque não tinha voz, não tinha direito a opinião. E comecei a perceber que só queria estar à frente de coisas em que, se alguém me iria criticar, poderia dizer, de uma forma que não fizesse odiar-me, 'Sim, eu estraguei tudo, a decisão foi minha, deveria ter feito melhor'".

Segundo o Financial Times, Emma Watson tem estado envolvida no apoio a "mulheres empreendedoras e empreendimentos sustentáveis", em publicidade para a Prada e na propriedade vinícola da família na região de Chablis, na França.

E garante que "com certeza" fará outro filme, "mas estou feliz em estar sentada e esperar pela próxima coisa certa. Adoro o que faço. Trata-se de encontrar uma maneira de fazer isso onde não tenha que me fraturar em rostos e pessoas diferentes. E simplesmente não quero voltar ao modo robô".

E acrescenta de forma retórica: "Isto faz sentido?"

Sem adiantar pormenores, confirmou que começará a filmar no início de 2024.