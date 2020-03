O futuro de "Star Trek" no cinema arrasta-se desde o fracasso do terceiro filme da tripulação de Enterprise liderada por Chris Pine (James T. Kirk), Zachary Quinto (Spock) ou Simon Pegg (Scotty): "Além do Universo" custou 190 milhões de dólares e só rendeu 343 milhões em todo o mundo em 2016.

Circulam dois projetos em Hollywood: um terá sido encomendado pelo estúdio Paramount a Noah Hawley, responsável da série "Fargo", que seria uma continuação dos filmes anteriores; o outro, mais mediático, baseado numa ideia "mais adulta" de Quentin Tarantino.

Em janeiro, o realizador baixou as expectativas, dizendo que o projeto era uma possibilidade, mas não seria ele a dirigi-lo.

Questionado pela publicação britânica Total Film sobre novidades, Simon Pegg disse que não sabia de algum ia avançar, mas mostrou pouco entusiasmo.