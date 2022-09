As semanas de dramas à volta dos bastidores de "Não Te Preocupes Querida" culminaram no Festival de Veneza na segunda-feira, mas ainda não é do filme de Olivia Wilde propriamente dito que mais fala.

Além do burburinho à volta da alegada tensão entre a realizadora Olivia Wilde e a sua protagonista Florence Pugh, um vídeo que parece mostrar Harry Styles a inclinar-se e cuspir em Chris Pine ao sentar-se na "Sala Grande" para a antestreia incendiou rapidamente as redes sociais.

O caso até já recebeu um nome: "spitgate".

O impacto do vídeo e de outros mais curtos a tentar dissecar o que se passou foi tão grande que o representante de Chris Pine teve de vir a público fazer um desmentido.

O comunicado usa termos invulgarmente fortes em que sobressai a exasperação: "Esta é uma história ridícula, uma fabricação completa e o resultado de uma estranha ilusão 'online' que é claramente enganadora e permite especulações tolas. Para que fique claro, Harry Styles NÃO cuspiu em Chris Pine. Não há nada a não ser respeito entre estes dois homens e qualquer sugestão noutro sentido é uma tentativa descarada de criar um drama que simplesmente não existe”.

Até agora, o ator tinha-se mantido à margem de todas as polémicas, que começaram a meio de agosto quando se tornou mais óbvia a pouca promoção que Florence Pugh fazia ao filme nas suas redes sociais.

Entre as "coscuvilhices intermináveis" dos tabloides e redes sociais, como Olivia Wilde descreveu os rumores na conferência de imprensa em Veneza, Florence Pugh não terá gostado de falta de profissionalismo da realizadora quando começou o envolvimento amoroso com Harry Styles durante a rodagem, com a dupla a retirar-se para a privacidade das suas roulotes (consta que as "distrações" obrigaram o diretor de fotografia Matthew Libatique e a própria Pugh a dirigirem cenas).

As más notícias continuaram com a alegação de que houve uma grande diferença salarial, 700 mil dólares para Florence Pugh e 2,5 milhões para o Harry Styles: Olivia Wilde disse que era mentira, mas foi notado que não acrescentou que a atriz tinha sido a bem mais paga porque era a protagonista e tinha mais experiência do que o cantor (e uma nomeação para os Óscares) .

A seguir, na única entrevista de promoção, Florence Pugh disse que lamentava a promoção à volta de "Não Te Preocupes Querida", dizendo que "quando se reduz às tuas cenas de sexo... ver o homem mais famoso do mundo a descer em alguém ... não foi por isso que o fizemos. Não estou na indústria por essa razão".

Note-se que quem tinha vindo dando grande destaque a essas cenas era a própria Olivia Wilde, que chegou a dizer que quis fazer trailers ainda mais ousados, mas foi proibida pela censura.

Mas a grande "catástrofe" mediática foi uma entrevista à revista Variety em que foi sugerido que Olivia Wilde tinha despedido Shia LaBeouf devido à sua "energia combativa" e para "proteger" Florence Pugh: à mesma revista, o ator desmentiu-a e disse que foi ele que desistiu, apresentando mensagens a contradizer esta versão e um vídeo onde a realizadora lhe pede para mudar de ideias e parece culpar a sua protagonista, que chamou de "Miss Flo", pelas tensões com o ator.

Na antestreia na segunda-feira, Florence Pugh fez uma entrada espetacular e foi vista a saudar efusivamente Chris Pine, Nick Krol, Gemma Chan e Sydney Chandler, mas manteve a distância do casal Olivia Wilde e Harry Styles.

Rodeados pelos seus representantes ou outros atores, os três atores que dominavam as atenções foram sempre mantidos separados na passadeira vermelha, com exceção da fotografia coletiva, mas sempre com outros pelo meio: Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler, Olivia Wilde, Chris Pine, Florence Pugh e Nick Kroll.

Gemma Chan, Harry Styles, Sydney Chandler, Olivia Wilde, Chris Pine, Florence Pugh e Nick Kroll

A 'stylist' de Florence Pugh também partilhou imagens da jovem atriz com uma piada à "paz podre" que não passou despercebida: "O look de Miss Flo".

Dentro da sala, também se notou a cuidadosa distribuição dos lugares na primeira fila dos VIP´s: Olivia Wilde, Chris Pine, Harry Styles, Gemma Chan, Florence Pugh e Nick Kroll.

Segundo a Variety, durante os quatro minutos em que o público aplaudiu de pé no final da sessão (a The Hollywood Reporter indica que foram sete), uma comovida Florence Pugh virou completamente as costas a Olivia Wilde para encarar e dançar com Nick Kroll. A revista também nota que a ovação teria sido provavelmente mais longa se Pugh não tivesse saído à marca dos três minutos, o que levou o resto do elenco a seguir o exemplo pouco depois.

A história de uma comunidade distópica isolada no deserto da Califórnia na década de 1950 chega aos cinemas portugueses a 22 de setembro.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.