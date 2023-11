O filme "Napoleão", de Ridley Scott, alcançou o topo das bilheteiras francesas, apesar das críticas às vezes arrasadoras de críticos franceses que apontaram imprecisões históricas e a representação do imperador.

Uma em cada três pessoas que foram ao cinema na França na última semana foi ver o filme protagonizado por Joaquin Phoenix, que apresenta cenas de batalha gigantescas, de acordo com números semanais da CBO-Box Office.

Cerca de 764 mil bilhetes foram vendidos para "Napoleão" na sua primeira semana de lançamento na França, à frente do novo "The Hunger Games", com 370.275 e agora na segunda semana do seu lançamento. Na França, as estreias são às quartas-feiras.

O filme "Napoleão", originalmente rodado em inglês, está a ser exibido em França tanto em inglês com legendas quanto em versões dobradas em francês, dando aos espectadores a escolha entre os idiomas.

Também foi objeto de uma enorme campanha promocional com cartazes de Phoenix com o icónico chapéu bicorne de Napoleão, franzindo a testa para os passageiros nas estações de metro de Paris.

Mas muitos críticos em França mostraram-se menos entusiasmados com o filme realizado por um realizador britânico e rodado originalmente na língua do seu antigo inimigo do outro lado do Canal da Mancha.

"O último filme de Ridley Scott transforma Napoleão numa personagem sombria e medíocre", afirmou um comentário recente no jornal diário de direita Le Figaro.

“Tal sabotagem faz parte de uma lógica que rebaixa e ridiculariza”, acrescentou.

“Desajeitado e deliberadamente indigno do seu tema mal elaborado, o filme biográfico com Joaquin Phoenix não oferece nenhum ponto de vista, nem sobre o homem, nem sobre o mito”, acrescentou o esquerdista Liberation.

O Le Monde foi mais apaziguador, notando que também é um retrato do complexo relacionamento de Napoleão com a sua esposa Josephine, interpretada por Vanessa Kirby.

Acrescenta que Scott sobrepõe "a vida amorosa do imperador às suas façanhas no campo de batalha, deixando de lado a questão política".

"Napoleão" também está em exibição nos cinemas portugueses.

TRAILER.