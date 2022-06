Natalie Portman está de volta ao Universo Cinematográfico Marvel (MCU, na sigla original) pela mão do realizador Taika Waititi, praticamente uma década depois dos seus dois filmes "Thor".

Numa entrevista à Variety, a atriz revelou que nunca teve a certeza que voltaria a ser Jane Foster e reencontrar Chris Hemsworth, principalmente depois de "Thor: Ragnarok", também realizado por Waititi, ter deixado de fora a sua personagem.

No entanto, após tantos anos, houve uma coisa que não a melindrou quando chegou a proposta para o novo "Thor: Amor e Trovão": o facto do seu último filme, "Thor: O Mundo das Trevas", de 2013, ter recebido péssimas críticas e ser geralmente considerado um dos piores do MCU.

"Também as tive com 'Léon, o Profissional'. Foi massacrado criticamente e agora, apesar de ter estado em filmes da Marvel e em ‘Star Wars’, é a principal coisa de que as pessoas me falam", contou a propósito da sua estreia no cinema como Mathilda, pela mão do realizador Luc Besson, em 1994.

Sem se falar de "Cisne Negro", o filme que lhe valeu o Óscar, acrescentou: "Isso e 'Star Wars' são dois exemplos de coisas que, quando saíram, fiquei tipo, 'Oh, meu Deus, isto é um desastre'. E depois, 20 anos mais tarde — na verdade, 30 anos no caso de 'Léon', — são amados".

"Léon, o Profissional"

Ainda com Christian Bale (como o assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses), Tessa Thompson, Chris Pratt e outros atores de "Guardiões da Galáxia", a estreia de "Thor: Amor e Trovão" nos cinemas será a 7 de julho.

