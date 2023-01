Participações simbólicas ou flashbacks estão excluídas: Russell Crowe confirmou que não há planos para regressar como Maximus na sequela de "Gladiador".

Após o épico que ganhou cinco Óscares em 2000, incluindo os de Melhor Filme e Ator, a nova história decorre vários anos depois da morte da personagem, centrando-se em Lucius, o filho de Lucilla (Connie Nielsen) e sobrinho do imperador Commodus (Joaquin Phoenix).

Segundo as notícias que circulam, Maximus é uma presença forte através do impacto que teve em Lucius, que cresceu com grande admiração pelo general que se tornou escravo e depois gladiador por ter salvo a sua vida e a da mãe ao matar Commodus no final do filme.

Mas Russell Crowe revelou que não se vai encaixar na narrativa e até ficou a saber das novidades diretamente do realizador Ridley Scott.

"Sim, jantámos e conversámos sobre isso e todas essas coisas. Portanto, sei mais ou menos como ele está a a moldar a história”, contou no 'podcast' Fitzy & Wippa.

"Mas sim, se se recordam, havia um miúdo que queria vencer o Gladiador, o que leva ao meu discurso: 'Meu nome é...'. Agora esse miúdo cresceu e tornou-se imperador. Não sei o que mais acontece nessa altura, mas é essa a ideia. Portanto, não é um 'remake' e não é uma sequela direta. Não é tipo no dia a seguir, são 30 anos mais tarde ao algo do género", contou.

Paul Mescal é o eleito do realizador Ridley Scott para o papel: o ator de 26 anos foi revelado pela minissérie "Normal People", um grande sucesso lançado durante as primeiras da pandemia em 2020.

Após um papel secundário em "A Filha Perdida" em 2021, conquistou mais visibilidade no ano passado com "God's Creatures" e principalmente pela interpretação de um jovem pai em "Aftersun", que chega este mês aos cinemas portugueses e o colocou na linha da frente para os Óscares, cujas nomeações serão anunciadas no dia 24.

Segundo várias fontes, deverá arrancar já em maio em Uarzazate, uma cidade do sul de Marrocos.

Além de Ridley Scott, regressam do primeiro filme Janty Yates, que criou o guarda-roupa que ganhou uma das estatuetas douradas, e Arthur Max, um dos responsáveis pela direção artística que recriou a Roma antiga na ilha de Malta, onde a rodagem arrancou faz este mês 24 anos.